В России появился «царь-огурец»: его размеры превзошли все ожидания

В Татарстане зафиксирован новый сельскохозяйственный рекорд: в частной теплице под Казанью вырос огурец длиной 93 сантиметра, сообщает Lada.kz.

Рекорд, который попал в официальный реестр

Необычный овощ вырастили в поселке Салмачи под Казанью. Достижение подтвердили эксперты INTERRECORD и внесли его в Реестр рекордов России.

Огурец оказался самым длинным в стране: его длина составила 93 сантиметра, что существенно превышает предыдущий рекорд в 85 сантиметров. Вес плода достиг 2,82 килограмма, а обхват — 23 сантиметра. Рекордсмен относится к сорту «Восточный деликатес».

Как появился «царь-огурец»

Вырастить гигантский овощ удалось садоводу-любителю Эмина Вахитова. По ее словам, процесс выращивания сначала ничем не отличался от обычного ухода за культурой.

Она много лет занимается овощами в теплице, соблюдая стандартные условия — регулярный полив, уход и использование органических удобрений. Однако именно этот огурец с самого начала развивался необычно.

Со временем хозяйка перестала воспринимать его как обычный урожай и решила просто наблюдать, до каких размеров он сможет вырасти.

Советы агронома: как получить крепкую рассаду

На фоне новости специалисты напомнили о базовых правилах выращивания огурцов. Агроном Павел Лагута отметил, что залог хорошего урожая — правильно подготовленная рассада.

По его словам, один из простых способов ускорить прорастание — использование бумажного полотенца. Его нужно сложить в несколько слоев, поместить в контейнер и увлажнить теплой водой, избегая избытка влаги.

Семена следует аккуратно разложить по поверхности, оставляя между ними расстояние, а затем накрыть емкость пленкой или крышкой, обеспечив доступ воздуха. Оптимальная температура для прорастания составляет от +25 до +28 градусов.

Такая методика позволяет получить крепкие и жизнеспособные всходы, которые быстрее адаптируются после пересадки в грунт.