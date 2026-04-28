18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.8
541.21
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.04.2026, 06:52

В России появился «царь-огурец»: его размеры превзошли все ожидания

Новости Мира

В Татарстане зафиксирован новый сельскохозяйственный рекорд: в частной теплице под Казанью вырос огурец длиной 93 сантиметра, сообщает Lada.kz. 

Фото: reestrrekordov.ru
Фото: reestrrekordov.ru

Рекорд, который попал в официальный реестр

Необычный овощ вырастили в поселке Салмачи под Казанью. Достижение подтвердили эксперты INTERRECORD и внесли его в Реестр рекордов России.

Огурец оказался самым длинным в стране: его длина составила 93 сантиметра, что существенно превышает предыдущий рекорд в 85 сантиметров. Вес плода достиг 2,82 килограмма, а обхват — 23 сантиметра. Рекордсмен относится к сорту «Восточный деликатес».

Как появился «царь-огурец»

Вырастить гигантский овощ удалось садоводу-любителю Эмина Вахитова. По ее словам, процесс выращивания сначала ничем не отличался от обычного ухода за культурой.

Она много лет занимается овощами в теплице, соблюдая стандартные условия — регулярный полив, уход и использование органических удобрений. Однако именно этот огурец с самого начала развивался необычно.

Со временем хозяйка перестала воспринимать его как обычный урожай и решила просто наблюдать, до каких размеров он сможет вырасти.

Советы агронома: как получить крепкую рассаду

На фоне новости специалисты напомнили о базовых правилах выращивания огурцов. Агроном Павел Лагута отметил, что залог хорошего урожая — правильно подготовленная рассада.

По его словам, один из простых способов ускорить прорастание — использование бумажного полотенца. Его нужно сложить в несколько слоев, поместить в контейнер и увлажнить теплой водой, избегая избытка влаги.

Семена следует аккуратно разложить по поверхности, оставляя между ними расстояние, а затем накрыть емкость пленкой или крышкой, обеспечив доступ воздуха. Оптимальная температура для прорастания составляет от +25 до +28 градусов.

Такая методика позволяет получить крепкие и жизнеспособные всходы, которые быстрее адаптируются после пересадки в грунт.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь