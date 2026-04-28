«Вывозят самолетами»: соратников Орбана обвинили в выводе из Венгрии «награбленных» активов

В Венгрии после парламентских выборов разгорелся политико-финансовый скандал. Британские СМИ и оппозиция заявляют о возможном выводе крупных активов, связанных с окружением уходящего правительства Виктора Орбана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Британское издание The Guardian со ссылкой на источники утверждает, что некоторые его соратники якобы пытаются вывести активы за пределы страны, используя частные самолеты.

По данным публикации, речь может идти о перевозке значительных финансовых средств, которые в материале описываются как «награбленное богатство». Издание утверждает, что подобные рейсы могли осуществляться из Вены, однако никаких документальных подтверждений этим сведениям не приводится.

Возможные маршруты и зарубежные активы

The Guardian также пишет, что часть средств якобы могла быть переведена в страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Еще одна часть, по версии источников, могла оказаться в финансовых структурах Сингапура и Австралии.

Отдельно отмечается, что ряд приближенных к прежнему венгерскому руководству чиновников, по неподтвержденным данным, рассматривают возможность получения виз и трудоустройства за пределами Европы, включая структуры, связанные с США.

Реакция оппозиции и политические заявления

Схожие обвинения озвучил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр. Он призвал правоохранительные органы, налоговые службы и банки усилить контроль за финансовыми операциями, которые могут быть связаны с выводом капитала.

По его словам, венгерские банки уже приостанавливали отдельные подозрительные транзакции, которые якобы могли быть связаны с окружением главы аппарата правительства Антала Рогана. Мадьяр утверждает, что суммы операций достигали миллиардов форинтов, однако официальных подтверждений этим данным также не приводится.

Он призвал Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии инициировать проверки и при необходимости передавать материалы в правоохранительные органы.

Предложения о расширении контроля

Лидер «Тисы» также заявил о необходимости расширить полномочия налоговых органов, чтобы они могли приостанавливать подозрительные финансовые операции на срок до 90 дней. По его мнению, это позволит эффективнее предотвращать возможный вывод средств за границу.

Он подчеркнул, что любые лица, которые будут препятствовать таким мерам, должны нести ответственность в рамках законодательства.

Дополнительные обвинения и реакция властей

В публичных заявлениях Петер Мадьяр также утверждал, что некоторые представители окружения Орбана якобы выводят активы в страны Персидского залива, Уругвай и США. В качестве примера он упомянул венгерского бизнесмена Лоринца Месароша, одного из наиболее известных предпринимателей страны.

Ранее Мадьяр также заявлял о возможном уничтожении документов в министерствах и структурах, связанных с прежней властью. Однако действующий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал подобные заявления необоснованными, подчеркнув, что речь идет лишь о стандартном документообороте и архивировании копий.

Политический фон

Ситуация развивается на фоне политической смены власти в Венгрии, где партия «Фидес» после длительного периода у власти уступила позиции оппозиции. Обвинения в финансовых нарушениях и возможном выводе капитала стали одной из центральных тем общественно-политических дискуссий в стране.

При этом значительная часть озвученных утверждений пока основана на заявлениях политиков и публикациях СМИ и не подтверждена независимыми расследованиями или официальными документами.