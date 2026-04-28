28.04.2026, 11:17

В книгах Пушкина, Гоголя и Булгакова нашли «пропаганду наркотиков»

На российских онлайн-площадках и в электронных библиотеках на произведениях классиков русской литературы появились предупреждения о возможном упоминании наркотиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Взгляд".

© РИА Новости / Владимир Астапкович

На российских маркетплейсах и в электронных библиотеках начали появляться предупреждающие пометки о содержании, связанном с наркотическими веществами, на произведениях классической литературы. В число книг, получивших такие маркировки, вошли работы Александра Пушкина, Николая Гоголя, Михаила Булгакова и других известных авторов.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку речь идет о произведениях, давно входящих в школьную и университетскую программу.

Какие произведения попали под маркировку

По данным издания «Верстка», предупреждающие отметки появились у целого ряда классических текстов, среди которых:

  • повести Николая Гоголя «Шинель», «Нос» и «Вий»
  • сборник стихотворений Александра Пушкина (1814–1836 годы)
  • детские рассказы Льва Толстого
  • произведения Ивана Тургенева
  • романы Михаила Булгакова

Отмечается, что маркировки размещаются непосредственно на страницах книг в цифровых сервисах и онлайн-магазинах.

Почему могли появиться предупреждения

Причины появления подобных уведомлений официально не объясняются. Однако эксперты и журналисты выдвигают несколько версий:

  • единичные упоминания наркотических веществ в текстах классиков
  • автоматическая система модерации контента, которая могла ошибочно классифицировать произведения
  • формальный подход к фильтрации контента без учета литературного контекста

Так, например, в романе Михаила Булгакова «Белая гвардия» морфий упоминается как медицинское средство, используемое для лечения раненых, а не как запрещенное вещество в современном понимании.

Реакция и правовой контекст

Ранее представители Государственной думы России заявляли, что произведения Толстого и Булгакова не подпадают под действие законодательства о пропаганде наркотиков.

Кроме того, по данным Российского книжного союза, данные книги ранее не входили в перечень произведений, рекомендованных к подобной маркировке.

Итог

Несмотря на отсутствие официальных разъяснений, ситуация с маркировкой классической литературы вызвала дискуссию о корректности автоматических систем модерации и интерпретации художественных текстов в цифровой среде.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь