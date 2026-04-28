В книгах Пушкина, Гоголя и Булгакова нашли «пропаганду наркотиков»

На российских маркетплейсах и в электронных библиотеках начали появляться предупреждающие пометки о содержании, связанном с наркотическими веществами, на произведениях классической литературы. В число книг, получивших такие маркировки, вошли работы Александра Пушкина, Николая Гоголя, Михаила Булгакова и других известных авторов.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку речь идет о произведениях, давно входящих в школьную и университетскую программу.
По данным издания «Верстка», предупреждающие отметки появились у целого ряда классических текстов, среди которых:
Отмечается, что маркировки размещаются непосредственно на страницах книг в цифровых сервисах и онлайн-магазинах.
Причины появления подобных уведомлений официально не объясняются. Однако эксперты и журналисты выдвигают несколько версий:
Так, например, в романе Михаила Булгакова «Белая гвардия» морфий упоминается как медицинское средство, используемое для лечения раненых, а не как запрещенное вещество в современном понимании.
Ранее представители Государственной думы России заявляли, что произведения Толстого и Булгакова не подпадают под действие законодательства о пропаганде наркотиков.
Кроме того, по данным Российского книжного союза, данные книги ранее не входили в перечень произведений, рекомендованных к подобной маркировке.
Несмотря на отсутствие официальных разъяснений, ситуация с маркировкой классической литературы вызвала дискуссию о корректности автоматических систем модерации и интерпретации художественных текстов в цифровой среде.
