В книгах Пушкина, Гоголя и Булгакова нашли «пропаганду наркотиков»

На российских онлайн-площадках и в электронных библиотеках на произведениях классиков русской литературы появились предупреждения о возможном упоминании наркотиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Взгляд".

© РИА Новости / Владимир Астапкович

На российских маркетплейсах и в электронных библиотеках начали появляться предупреждающие пометки о содержании, связанном с наркотическими веществами, на произведениях классической литературы. В число книг, получивших такие маркировки, вошли работы Александра Пушкина, Николая Гоголя, Михаила Булгакова и других известных авторов.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку речь идет о произведениях, давно входящих в школьную и университетскую программу.

Какие произведения попали под маркировку

По данным издания «Верстка», предупреждающие отметки появились у целого ряда классических текстов, среди которых:

повести Николая Гоголя «Шинель», «Нос» и «Вий»

сборник стихотворений Александра Пушкина (1814–1836 годы)

детские рассказы Льва Толстого

произведения Ивана Тургенева

романы Михаила Булгакова

Отмечается, что маркировки размещаются непосредственно на страницах книг в цифровых сервисах и онлайн-магазинах.

Почему могли появиться предупреждения

Причины появления подобных уведомлений официально не объясняются. Однако эксперты и журналисты выдвигают несколько версий:

единичные упоминания наркотических веществ в текстах классиков

автоматическая система модерации контента, которая могла ошибочно классифицировать произведения

формальный подход к фильтрации контента без учета литературного контекста

Так, например, в романе Михаила Булгакова «Белая гвардия» морфий упоминается как медицинское средство, используемое для лечения раненых, а не как запрещенное вещество в современном понимании.

Реакция и правовой контекст

Ранее представители Государственной думы России заявляли, что произведения Толстого и Булгакова не подпадают под действие законодательства о пропаганде наркотиков.

Кроме того, по данным Российского книжного союза, данные книги ранее не входили в перечень произведений, рекомендованных к подобной маркировке.

Итог

Несмотря на отсутствие официальных разъяснений, ситуация с маркировкой классической литературы вызвала дискуссию о корректности автоматических систем модерации и интерпретации художественных текстов в цифровой среде.