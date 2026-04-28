С 30 апреля на 1 мая: самая мистическая ночь Европы, о которой спорят до сих пор

Вальпургиева ночь — один из самых загадочных европейских праздников, в котором переплелись языческие обряды, христианские традиции и мифы о ведьмах. Ее до сих пор отмечают с кострами, карнавалами и верой в магию, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: IMAGO/Global Look Press

Когда отмечают Вальпургиеву ночь

Вальпургиева ночь ежегодно проходит в ночь с 30 апреля на 1 мая. В европейских странах этот период традиционно связывают с окончанием зимы и приходом весны.

Наибольшее распространение праздник получил в Германии, Скандинавии, а также в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Сегодня он воспринимается не только как древний ритуал, но и как повод для фестивалей, костюмированных вечеринок и исторических реконструкций.

Смысл праздника: весна против темных сил

Истоки Вальпургиевой ночи уходят в верования древних кельтов и германцев. Для них это было время перехода от зимы к весне, когда, как считалось, ослабевает граница между миром живых и миром духов.

Чтобы защититься от злых сил, люди разжигали большие костры, устраивали шумные гуляния и проводили обряды на удачу и урожай. Считалось, что в эту ночь нечистая сила особенно активна, а ведьмы собираются на свой «шабаш».

Позже, с распространением христианства, эти представления переплелись с церковными традициями. Праздник начали связывать с днем памяти святой Вальбурги, а образ ведьм стал символом борьбы с колдовством и злом.

Где «собирались ведьмы»

Самым известным местом в легендах стала гора Брокен в Германии. Именно там, по преданиям, ведьмы устраивали свои ночные собрания, танцы и пиршества.

Этот образ закрепился в европейской культуре благодаря литературе и искусству, в частности в трагедии Гете «Фауст». Со временем Брокен стал символом мистической Вальпургиевой ночи.

Подобные представления существовали и в других странах. В славянских поверьях, например, ведьмы якобы собирались на «Лысой горе», а в разных регионах Европы — на холмах, в лесах и отдаленных местах.

Почему праздник связан со святой Вальбургой

Название праздника связано со святой Вальбургой, монахиней VIII века, почитаемой в Европе как защитница от злых духов и колдовства.

Она происходила из знатной англосаксонской семьи и прославилась как образованная женщина, миссионер и целительница. После ее смерти с именем святой начали связывать чудеса, а также защиту от болезней и бедствий.

Со временем день ее памяти совпал с языческими обрядами начала мая, и два разных культурных пласта слились в один праздник — Вальпургиеву ночь.

Легенды и «охота на ведьм»

Существуют и более поздние версии происхождения названия, связанные с эпохой охоты на ведьм в Европе. В те времена многие женщины, особенно повитухи и знахарки, обвинялись в колдовстве.

Их часто подвергали преследованиям и казням, а образ «ведьмы» стал частью массового страха и мифологии, который позже отразился в легендах о Вальпургиевой ночи.

Традиции: костры, маски и майское дерево

Главным символом праздника остаются костры. Считалось, что огонь способен отпугнуть злые силы и защитить людей и скот.

Во многих странах также устраивали шествия с факелами, шумные гуляния, танцы и песни. Люди надевали маски, изображающие духов и сказочных существ, чтобы «обмануть» нечистую силу.

Сохранился и обычай майского дерева — украшенного ствола, вокруг которого водят хороводы и празднуют приход весны.

Приметы и поверья

С Вальпургиевой ночью связано множество народных примет:

сны считаются вещими

утренняя роса приписывалась омолаживающей силе

вода из колодца на рассвете — к здоровью

рожденные в эту ночь считались особенными

Также существовали строгие запреты: нельзя было ругаться, заниматься «черными» обрядами, оставлять дом без света и спать всю ночь — чтобы не стать уязвимым для злых сил.

Почему Вальпургиева ночь до сих пор популярна

Сегодня праздник утратил религиозный и мистический смысл, но сохранился как культурное явление. В Европе его отмечают фестивалями, реконструкциями и карнавалами.

Вальпургиева ночь стала символом перехода от зимы к весне — и напоминанием о том, как древние мифы до сих пор влияют на современную культуру.