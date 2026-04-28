Найдено новое природное средство для снижения уровня сахара в крови

Китайские ученые обнаружили, что сочетание облепихи и пребиотиков может снижать уровень сахара в крови и улучшать обмен жиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Работа проводилась в лабораторных условиях на животных моделях диабета второго типа — заболевания, при котором организм теряет чувствительность к инсулину. Это приводит к хроническому повышению уровня сахара в крови и постепенно негативно влияет на сосуды, сердце, печень и другие органы.

Как изменились показатели у подопытных животных

После введения исследуемой добавки у крыс наблюдался ряд положительных изменений. В частности, снизился уровень глюкозы натощак, а также уменьшились показатели триглицеридов и липопротеинов низкой плотности — так называемого «плохого» холестерина, который связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отмечают, что такие изменения могут свидетельствовать о комплексном влиянии на метаболические процессы, а не только на уровень сахара.

Роль кишечной микробиоты в регуляции обмена веществ

По словам исследователей, эффект может быть связан с изменением состава кишечной микрофлоры. Фруктоолигосахариды выступают в роли пребиотиков — веществ, которые не перевариваются организмом, но служат питательной средой для полезных бактерий.

В ходе эксперимента увеличивалось количество микроорганизмов, ассоциированных с нормальным обменом веществ, в том числе Bifidobacterium и Akkermansia. Одновременно снижалась доля бактерий, связанных с воспалительными процессами.

Облепиха как источник биологически активных соединений

Отдельное значение в исследовании имеет облепиха. Эта ягода богата витаминами, антиоксидантами и жирными кислотами, которые традиционно рассматриваются как полезные для обмена веществ и иммунной системы.

Ученые предполагают, что именно сочетание растительных компонентов с пребиотиками усиливает общий эффект за счет влияния сразу на несколько биологических механизмов.

Дополнительные механизмы воздействия

Кроме изменений микрофлоры, у животных наблюдалась нормализация обмена желчных кислот. Эти вещества, вырабатываемые печенью, участвуют не только в переваривании жиров, но и в регуляции уровня сахара и липидов в крови.

Также фиксировалось снижение воспалительных процессов, которые часто сопровождают метаболические нарушения и могут усугублять течение диабета второго типа.

Что важно учитывать

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые подчеркивают, что исследование проводилось на животных. Это означает, что переносить выводы напрямую на человека пока рано.

Тем не менее работа демонстрирует перспективность сочетания пребиотиков и растительных компонентов как потенциальной основы для профилактических и вспомогательных подходов в контроле метаболических нарушений, включая диабет.