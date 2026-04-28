Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
28.04.2026, 14:49

Соловьёв публично извинился перед Боней в прямом эфире

Новости Мира 0 473

Телеведущий Владимир Соловьёв во время утреннего эфира принес публичные извинения Виктория Боня, признав, что в прежних высказываниях был излишне резок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Global Look Press

Публичные извинения в прямом эфире

В начале программы Соловьёв поинтересовался состоянием Виктории Бони после недавней травмы ноги и отметил, что она выглядит хорошо. В ходе беседы он заявил, что в предыдущих комментариях в её адрес позволил себе эмоциональные и некорректные формулировки.

По его словам, оценка его позиции как проявления мизогинии выглядит преувеличенной и не отражает реальную картину.

Резкая риторика прошлых эфиров

Неделей ранее в одном из выпусков ведущий допустил в адрес Бони крайне жесткие и оскорбительные выражения, которые вызвали широкий общественный резонанс. Позже он пояснил, что его реакция была связана не столько с её заявлениями, сколько с их обсуждением и интерпретациями.

Эти высказывания стали предметом активных обсуждений в медиа и социальных сетях.

Обращения к госструктурам и политический контекст

В ходе предыдущих эфиров Соловьёв также заявлял, что направлял обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать оценку высказываниям Бони.

Кроме того, он публично задавался вопросом о возможной проверке со стороны Минюста, отмечая, что, по его мнению, её деятельность может влиять на общественные настроения в стране.

Ранее озвученные претензии

Телеведущий также напоминал о ситуации 2020 года, когда в разговоре с пранкерами Боня якобы высказывалась против поправок в Конституцию РФ в социальных сетях, что он привёл как один из примеров своей критики.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь