Соловьёв публично извинился перед Боней в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьёв во время утреннего эфира принес публичные извинения Виктория Боня, признав, что в прежних высказываниях был излишне резок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Публичные извинения в прямом эфире

В начале программы Соловьёв поинтересовался состоянием Виктории Бони после недавней травмы ноги и отметил, что она выглядит хорошо. В ходе беседы он заявил, что в предыдущих комментариях в её адрес позволил себе эмоциональные и некорректные формулировки.

По его словам, оценка его позиции как проявления мизогинии выглядит преувеличенной и не отражает реальную картину.

Резкая риторика прошлых эфиров

Неделей ранее в одном из выпусков ведущий допустил в адрес Бони крайне жесткие и оскорбительные выражения, которые вызвали широкий общественный резонанс. Позже он пояснил, что его реакция была связана не столько с её заявлениями, сколько с их обсуждением и интерпретациями.

Эти высказывания стали предметом активных обсуждений в медиа и социальных сетях.

Обращения к госструктурам и политический контекст

В ходе предыдущих эфиров Соловьёв также заявлял, что направлял обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать оценку высказываниям Бони.

Кроме того, он публично задавался вопросом о возможной проверке со стороны Минюста, отмечая, что, по его мнению, её деятельность может влиять на общественные настроения в стране.

Ранее озвученные претензии

Телеведущий также напоминал о ситуации 2020 года, когда в разговоре с пранкерами Боня якобы высказывалась против поправок в Конституцию РФ в социальных сетях, что он привёл как один из примеров своей критики.