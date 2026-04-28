Французу грозит тюрьма в Сингапуре за облизанную трубочку для сока в уличном автомате

В Сингапуре перед судом оказался французский студент, который облизал трубочку для сока в уличном автомате и вернул её обратно. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Необычный поступок стал уголовным делом

В Сингапуре рассматривается дело против французского студента Дидье Гаспара Оуэна Максимильена. Молодой человек оказался в центре скандала после того, как совершил поступок в одном из уличных автоматов с напитками.

По данным СМИ, он облизал трубочку для сока и затем вернул её обратно в автомат. Свои действия студент записал на видео и позже опубликовал в социальных сетях.

Видео с подписью «город небезопасен» вызвало резонанс

Ролик быстро распространился в интернете и стал вирусным. Особый общественный резонанс вызвала подпись, которую автор добавил к видео — «город небезопасен».

Публикация вызвала волну критики и обсуждений в сети. Многие пользователи сочли поведение студента провокационным и неприемлемым.

Ущерб и реакция компании

После инцидента компания-владелец автоматов iJooz была вынуждена принять меры безопасности. Сообщается, что все 500 трубочек в автомате были заменены.

Власти квалифицировали действия студента как потенциальное нарушение общественного порядка и нанесение общественного вреда.

Обвинения и возможное наказание

Дидье Максимильену предъявлены обвинения в хулиганстве и нанесении общественного вреда. По каждому из пунктов ему может грозить отдельное наказание.

В совокупности максимальное наказание может превышать два года лишения свободы, а также включать значительные денежные штрафы.

Реакция учебного заведения и семьи

Студент обучается в сингапурском отделении бизнес-школы ESSEC. В учебном заведении заявили, что начали внутреннее расследование и рассматривают ситуацию как серьезное нарушение норм поведения.

Родители молодого человека специально прилетели из Франции в Сингапур после начала разбирательства. Также сообщается, что представитель школы согласился выступить поручителем по делу.

Следующее заседание суда

Следующее слушание по делу назначено на 22 мая 2026 года. Именно тогда суд продолжит рассмотрение обстоятельств инцидента и возможной ответственности студента.