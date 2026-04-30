Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые с июня 2022 года

Стоимость нефти Brent резко выросла и впервые с июня 2022 года превысила отметку 120 долларов за баррель на фоне обострения геополитической напряженности, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Brent вернулась к уровню 2022 года

Мировые цены на нефть марки Brent вновь преодолели психологически важный рубеж. В ходе торгов июньские фьючерсы поднимались до 120,13 доллара за баррель, что стало максимальным значением почти за два года — впервые с 17 июня 2022 года.

Рост составил около 1,73% относительно предыдущего закрытия, что отражает усиление давления на глобальный энергетический рынок.

Резкий рост WTI усилил общую динамику

Одновременно с Brent заметно подорожала и американская нефть WTI. Июньские фьючерсы прибавили почти 8%, поднявшись до уровня 107,79 доллара за баррель.

Такое синхронное движение двух ключевых мировых эталонов указывает на масштабный характер ценового скачка, а не локальные колебания рынка.

Геополитика и Ормузский пролив как ключевой фактор

Основным драйвером роста цен стало резкое обострение конфликта между США, Израилем и Ираном. На фоне напряженности практически полностью было нарушено судоходство через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Этот маршрут имеет стратегическое значение для мировой энергетики, поэтому любые перебои сразу отражаются на котировках нефти.

Рынок уже реагировал на подобные уровни

Ранее, в марте, нефть Brent уже поднималась выше 119 долларов за баррель, демонстрируя резкий рост на фоне тех же геополитических рисков. Однако тогда после кратковременного скачка цены частично откатились вниз.

Текущая динамика показывает, что рынок снова входит в фазу высокой волатильности, где ключевую роль играют не экономические показатели, а политическая нестабильность.

Что это значит для глобального рынка

Возврат нефти к уровням выше 120 долларов усиливает давление на мировую экономику. Энергоресурсы дорожают, логистика становится менее предсказуемой, а инвесторы закладывают дальнейшие риски роста цен.

Ситуация на рынке остается чувствительной к любым новостям из региона Персидского залива, где сохраняется высокая напряженность.