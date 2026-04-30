Стало известно, какой бренд стал №1 в мире моды

Французский дом Chanel признан самым популярным модным брендом в мире по итогам нового рейтинга платформы Lyst, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Глобальный рейтинг моды: кто оказался на первом месте

Эксперты аналитической платформы Lyst, изучающей поведение покупателей в fashion-индустрии, опубликовали свежий рейтинг самых востребованных брендов мира. По итогам исследования лидером стал французский модный дом Chanel.

Специалисты отмечают, что интерес к бренду сохраняется на стабильно высоком уровне благодаря сочетанию классического стиля, узнаваемого дизайна и устойчивого влияния на мировые тренды.

Кто вошёл в тройку лидеров

Вторую позицию в рейтинге занял бренд Saint Laurent, который продолжает укреплять свои позиции в сегменте люксовой моды.

Третье место досталось Dior — одному из самых узнаваемых модных домов, который традиционно входит в число лидеров глобальной индустрии.

Эксперты отмечают, что именно эта тройка брендов формирует ключевую повестку в мире высокой моды и задаёт основные тенденции сезона.

Сильная десятка: стабильные позиции люксовых брендов

В первую пятёрку также вошли Miu Miu и Gucci. Оба бренда продолжают активно влиять на массовую и премиальную моду, оставаясь одними из самых обсуждаемых в индустрии.

Далее в топ-10 расположились Ralph Lauren, Prada, Coach, Burberry и Cos. Эти бренды представляют разные сегменты рынка — от люксового до более доступного премиума, но при этом сохраняют высокий интерес со стороны покупателей по всему миру.

Кто оказался за пределами топ-10

Продолжение рейтинга также показало сильную конкуренцию среди модных домов. На 11–13 местах расположились The Row, Versace и Moncler.

Далее в списке идут Chloé, Bottega Veneta, Loewe и Stone Island. Замыкают двадцатку Massimo Dutti, Fendi и Celine.

Эксперты Lyst отмечают, что даже бренды вне первой десятки продолжают демонстрировать стабильный интерес аудитории и остаются влиятельными игроками модного рынка.

Что показывает новый рейтинг Lyst

Аналитики подчеркивают, что рейтинг отражает не только продажи, но и общий уровень интереса пользователей к брендам: поисковые запросы, просмотры коллекций и активность покупателей.

В целом список подтверждает устойчивое лидерство европейских модных домов, прежде всего французских и итальянских брендов, которые продолжают определять глобальные тренды в индустрии роскоши.