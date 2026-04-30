Стало известно, какой бренд стал №1 в мире моды

Французский дом Chanel признан самым популярным модным брендом в мире по итогам нового рейтинга платформы Lyst, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.
Эксперты аналитической платформы Lyst, изучающей поведение покупателей в fashion-индустрии, опубликовали свежий рейтинг самых востребованных брендов мира. По итогам исследования лидером стал французский модный дом Chanel.
Специалисты отмечают, что интерес к бренду сохраняется на стабильно высоком уровне благодаря сочетанию классического стиля, узнаваемого дизайна и устойчивого влияния на мировые тренды.
Вторую позицию в рейтинге занял бренд Saint Laurent, который продолжает укреплять свои позиции в сегменте люксовой моды.
Третье место досталось Dior — одному из самых узнаваемых модных домов, который традиционно входит в число лидеров глобальной индустрии.
Эксперты отмечают, что именно эта тройка брендов формирует ключевую повестку в мире высокой моды и задаёт основные тенденции сезона.
В первую пятёрку также вошли Miu Miu и Gucci. Оба бренда продолжают активно влиять на массовую и премиальную моду, оставаясь одними из самых обсуждаемых в индустрии.
Далее в топ-10 расположились Ralph Lauren, Prada, Coach, Burberry и Cos. Эти бренды представляют разные сегменты рынка — от люксового до более доступного премиума, но при этом сохраняют высокий интерес со стороны покупателей по всему миру.
Продолжение рейтинга также показало сильную конкуренцию среди модных домов. На 11–13 местах расположились The Row, Versace и Moncler.
Далее в списке идут Chloé, Bottega Veneta, Loewe и Stone Island. Замыкают двадцатку Massimo Dutti, Fendi и Celine.
Эксперты Lyst отмечают, что даже бренды вне первой десятки продолжают демонстрировать стабильный интерес аудитории и остаются влиятельными игроками модного рынка.
Аналитики подчеркивают, что рейтинг отражает не только продажи, но и общий уровень интереса пользователей к брендам: поисковые запросы, просмотры коллекций и активность покупателей.
В целом список подтверждает устойчивое лидерство европейских модных домов, прежде всего французских и итальянских брендов, которые продолжают определять глобальные тренды в индустрии роскоши.
