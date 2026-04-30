Россия готовит резкое повышение пошлин для мигрантов: названы новые суммы

В России рассматривается резкое повышение государственных пошлин для мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что соответствующий законопроект готовится правительством и поступит в нижнюю палату парламента в приоритетном порядке, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам Володина, инициатива предполагает существенное увеличение стоимости ключевых миграционных процедур. Речь идет о пересмотре действующих госпошлин для иностранных граждан, находящихся или планирующих проживание в России.
Документ после внесения будет рассмотрен в ускоренном режиме, поскольку, как отмечается, изменения направлены на упорядочивание миграционной сферы.
Одним из наиболее заметных изменений станет рост стоимости оформления российского гражданства.
Согласно предварительным данным:
Таким образом, услуга может подорожать почти в 12 раз.
Законопроект также затрагивает другие ключевые миграционные документы:
Повышение, таким образом, варьируется от пятикратного до восьмикратного роста в зависимости от категории документа.
Как отметил Володин, планируется увеличение и других государственных пошлин, связанных с миграционными процедурами. Полный перечень изменений пока не раскрывается.
При этом подчеркивается, что инициатива направлена на усиление контроля и «наведение порядка» в миграционной сфере. Власти считают, что корректировка тарифов станет одним из инструментов регулирования миграционных процессов.
Если законопроект будет принят, оформление базовых документов для мигрантов в России станет существенно дороже. Это может повлиять как на сроки принятия решений, так и на количество заявлений на получение статуса и гражданства.
