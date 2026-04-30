Россия готовит резкое повышение пошлин для мигрантов: названы новые суммы

В России рассматривается резкое повышение государственных пошлин для мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что соответствующий законопроект готовится правительством и поступит в нижнюю палату парламента в приоритетном порядке, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Законопроект о новых тарифах

По словам Володина, инициатива предполагает существенное увеличение стоимости ключевых миграционных процедур. Речь идет о пересмотре действующих госпошлин для иностранных граждан, находящихся или планирующих проживание в России.

Документ после внесения будет рассмотрен в ускоренном режиме, поскольку, как отмечается, изменения направлены на упорядочивание миграционной сферы.

Гражданство может подорожать почти в 12 раз

Одним из наиболее заметных изменений станет рост стоимости оформления российского гражданства.

Согласно предварительным данным:

пошлина за подачу на гражданство может вырасти с 4200 до 50 000 рублей (около 307 тыс. тенге по курсу на 29 апреля 2026 года).

Таким образом, услуга может подорожать почти в 12 раз.

Рост стоимости проживания и вида на жительство

Законопроект также затрагивает другие ключевые миграционные документы:

оформление разрешения на временное проживание может подорожать с 1920 до 15 000 рублей (примерно 92 тыс. тенге),

получение вида на жительство — с 6000 до 30 000 рублей (около 184 тыс. тенге).

Повышение, таким образом, варьируется от пятикратного до восьмикратного роста в зависимости от категории документа.

Дополнительные изменения и позиция властей

Как отметил Володин, планируется увеличение и других государственных пошлин, связанных с миграционными процедурами. Полный перечень изменений пока не раскрывается.

При этом подчеркивается, что инициатива направлена на усиление контроля и «наведение порядка» в миграционной сфере. Власти считают, что корректировка тарифов станет одним из инструментов регулирования миграционных процессов.

Что это может означать на практике

Если законопроект будет принят, оформление базовых документов для мигрантов в России станет существенно дороже. Это может повлиять как на сроки принятия решений, так и на количество заявлений на получение статуса и гражданства.