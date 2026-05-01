В Баку пациент привёл в действие взрывное устройство и подорвал себя и врача

ЧП в медицинском учреждении

В Баку на территории Национального центра онкологии Министерства здравоохранения произошел взрыв. По данным Azertag, его устроил один из пациентов.

Сообщается, что мужчина 1988 года рождения — Мубариз Сахиб оглу Алиев — страдал онкологическим заболеванием. По предварительной информации, он намеренно привел в действие самодельное взрывное устройство внутри медицинского учреждения.

Целью был врач

Следствие рассматривает версию, согласно которой пациент пытался убить врача — Насирова Асифа Акиф оглу. В результате взрыва медик получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.

Сам нападавший не выжил.

Возбуждено уголовное дело

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Речь идет о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, а также о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные мотивы и источники получения взрывного устройства.

Не единичный случай агрессии против медиков

Инцидент в Баку стал еще одним тревожным сигналом на фоне роста агрессии в отношении медицинских работников.

Так, ранее в Тюмень группа посетителей избила врача в приемном покое Областной клинической больницы №2. Конфликт произошел из-за очереди: медик оказывал помощь более тяжелому пациенту и попросил остальных подождать.

Однако посетители ворвались в кабинет, вытащили врача в коридор и нанесли ему удары. Позже нападавших задержали — ими оказались ранее судимые мужчины. Их версия о самообороне и якобы причиненном вреде одной из участниц конфликта не подтвердилась.

Растущая проблема безопасности в медицине

Подобные случаи поднимают вопрос о защите медицинского персонала и усилении мер безопасности в учреждениях здравоохранения. Эксперты отмечают, что рост конфликтов с пациентами и их родственниками требует системных решений — от ужесточения ответственности до пересмотра протоколов безопасности.