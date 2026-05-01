США раскрыли численность своих войск в Европе

Командование США уточнило численность американского военного контингента в Европе — на территории стран НАТО размещены десятки тысяч военнослужащих, при этом крупнейшая группировка находится в Германии, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

В Европе в настоящее время находятся около 80 тысяч американских военнослужащих. Такие данные представило Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя структуры.

По его словам, значительная часть контингента сосредоточена в Германии — около 38 тысяч военных находятся там как на постоянной основе, так и в рамках ротационных миссий.

Американские подразделения размещены в различных регионах страны, включая Висбаден, Рейн-Пфальц, Штутгарт и Баварию. Эти базы и пункты дислокации играют ключевую роль в системе военного присутствия США в Европе и обеспечении операций НАТО.

Гибкая структура контингента и постоянные изменения

В EUCOM отмечают, что численность и структура американских войск в Европе не являются фиксированными и могут изменяться в зависимости от оперативной обстановки, решений Вашингтона и задач альянса.

Речь идёт как о временных перебросках подразделений, так и о перераспределении сил между странами НАТО в рамках учений и усиления восточного фланга.

Политические заявления о возможном сокращении войск

Ранее президент США Donald Trump заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения части военного контингента за рубежом, в том числе в Европе. Среди возможных направлений назывались Италия, Испания и Германия.

Подобные заявления вызвали активное обсуждение внутри НАТО, поскольку присутствие американских войск остаётся одним из ключевых элементов системы коллективной безопасности альянса.

Критика роли НАТО и позиция Вашингтона

Дополнительный резонанс вызвало заявление госсекретаря США Marco Rubio, который ранее охарактеризовал НАТО как «улицу с односторонним движением».

По его словам, США несут основную нагрузку по обеспечению безопасности Европы, тогда как ответная поддержка со стороны союзников ограничена, в том числе в вопросах предоставления инфраструктуры и военной кооперации.

Рубио призвал пересмотреть принципы функционирования альянса и распределение обязательств между его участниками.

Контекст: стратегическое присутствие США в Европе

Военное присутствие США в Европе остаётся одним из ключевых факторов безопасности региона. Оно включает как постоянные базы, так и ротационные подразделения, которые участвуют в совместных учениях НАТО и операциях сдерживания.

На фоне политических дискуссий в Вашингтоне вопрос о будущем американского контингента в Европе остаётся открытым и зависит от дальнейших решений администрации США и союзнических договорённостей.