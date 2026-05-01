В Москве заглушат всю мобильную связь

В преддверии Дня Победы в столице России могут быть введены временные ограничения на работу мобильной связи и интернета. По информации источников, близких к операторам, меры безопасности планируется усилить в период подготовки к праздничным мероприятиям, сообщает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

Ограничения могут затронуть несколько дней

Сообщается, что возможные сбои и ограничения связи могут быть введены 5, 7 и 9 мая. В эти даты может быть частично ограничена работа мобильного интернета, отправка SMS-сообщений, а также доступ к отдельным цифровым сервисам.

Также обсуждается возможность временного ограничения работы так называемых «белых списков» — сервисов и ресурсов, которые обычно остаются доступными даже при ухудшении качества связи.

Зона возможных ограничений расширится

По предварительным данным, ограничения могут затронуть не только центральную часть города Москва, но и значительную территорию внутри МКАД. При этом официального подтверждения этой информации на данный момент нет, а операторы связи ситуацию не комментируют.

Уже фиксировались перебои ранее

Отмечается, что в марте жители столицы уже сталкивались с временными перебоями мобильного интернета. Тогда пользователи сообщали о проблемах с навигацией, работой банковских терминалов и городских цифровых сервисов.

Сеть была восстановлена 24 марта, однако причины ограничений официально не раскрывались.

Что известно на данный момент

На текущий момент информация о возможных ограничениях остается на уровне источников, связанных с телеком-отраслью. Официальные органы пока не подтверждали введение подобных мер перед праздничными мероприятиями 9 мая.