Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
01.05.2026, 08:05

В Москве заглушат всю мобильную связь

Новости Мира 0 567

В преддверии Дня Победы в столице России могут быть введены временные ограничения на работу мобильной связи и интернета. По информации источников, близких к операторам, меры безопасности планируется усилить в период подготовки к праздничным мероприятиям, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com

Ограничения могут затронуть несколько дней

Сообщается, что возможные сбои и ограничения связи могут быть введены 5, 7 и 9 мая. В эти даты может быть частично ограничена работа мобильного интернета, отправка SMS-сообщений, а также доступ к отдельным цифровым сервисам.

Также обсуждается возможность временного ограничения работы так называемых «белых списков» — сервисов и ресурсов, которые обычно остаются доступными даже при ухудшении качества связи.

Зона возможных ограничений расширится

По предварительным данным, ограничения могут затронуть не только центральную часть города Москва, но и значительную территорию внутри МКАД. При этом официального подтверждения этой информации на данный момент нет, а операторы связи ситуацию не комментируют.

Уже фиксировались перебои ранее

Отмечается, что в марте жители столицы уже сталкивались с временными перебоями мобильного интернета. Тогда пользователи сообщали о проблемах с навигацией, работой банковских терминалов и городских цифровых сервисов.

Сеть была восстановлена 24 марта, однако причины ограничений официально не раскрывались.

Что известно на данный момент

На текущий момент информация о возможных ограничениях остается на уровне источников, связанных с телеком-отраслью. Официальные органы пока не подтверждали введение подобных мер перед праздничными мероприятиями 9 мая.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь