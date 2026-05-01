Перемолотые в порошок насекомые стали частью привычного рациона миллионов людей

Популярная пищевая добавка Е120, используемая для придания продуктам красного цвета, оказалась связана с насекомыми — и это вызывает неоднозначную реакцию у потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Что такое Е120 и откуда он берется

Пищевая добавка Е120, известная как кармин, давно применяется в пищевой промышленности как натуральный краситель. Несмотря на привычное восприятие как «безопасного» компонента, его происхождение для многих оказывается неожиданным: кармин получают из самок насекомых кошенили.

Технология производства предполагает высушивание и переработку насекомых в порошок, из которого затем извлекают пигмент насыщенного красного цвета. Именно этот краситель придает продуктам характерные оттенки — от розового до темно-красного.

Кармин используется в промышленности уже несколько десятилетий и официально разрешен во многих странах, включая государства Евразийского экономического союза.

Где можно встретить этот краситель

Добавка Е120 широко распространена и встречается в самых разных категориях продуктов. Чаще всего она используется там, где необходимо подчеркнуть или усилить «аппетитный» цвет.

Кармин можно обнаружить в йогуртах с ягодными вкусами, мороженом, газированных напитках, кондитерских изделиях, мармеладе и конфетах. Также он применяется при производстве колбасных изделий, соусов вроде кетчупа и даже некоторых сортов сыра.

Именно благодаря этому красителю продукты приобретают привычный яркий оттенок, который ассоциируется у потребителей со вкусом и свежестью.

Почему добавка вызывает споры

Несмотря на натуральное происхождение, отношение к кармину остается неоднозначным. Главная причина — психологический фактор: не все готовы спокойно воспринимать тот факт, что краситель получают из насекомых.

Кроме того, специалисты отмечают, что в редких случаях добавка может вызывать аллергические реакции. В группу повышенного риска обычно относят детей, пожилых людей и людей с чувствительностью к пищевым компонентам.

При этом большинство исследований подтверждают, что при соблюдении норм употребления кармин считается безопасным для здоровья.

Натуральный, но не всегда очевидный выбор

Интерес к составу продуктов в последние годы заметно вырос, и такие добавки, как Е120, все чаще становятся предметом обсуждения. С одной стороны, кармин — это натуральный краситель, пришедший на смену синтетическим аналогам. С другой — его происхождение заставляет многих пересматривать свои пищевые привычки.

Эксперты советуют внимательнее читать состав на упаковке и учитывать индивидуальные особенности организма при выборе продуктов.