01.05.2026, 18:51

Пловец проплыл 55 километров по кишащей крокодилами реке

Новости Мира

Британо-австралийский ультрамарафонец Энди Дональдсон совершил один из самых экстремальных заплывов в истории спорта, преодолев 55 километров по реке Орд в Австралии, где обитают тысячи крокодилов. Спортсмен не только завершил дистанцию, но и обновил мировой рекорд, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Заплыв в условиях дикой природы

Экстремальное испытание проходило в реке Орд на северо-западе Австралии, известной высокой концентрацией пресноводных крокодилов. По оценкам, в водоёме обитает около 5,5 тысячи хищников, что делает маршрут одним из самых опасных в мире для плавания.

Несмотря на это, 35-летний спортсмен решился выйти на старт. Заплыв начался при неблагоприятных условиях — рядом с трассой была замечена крокодилиха длиной около 2,5 метра, однако это не остановило пловца.

Почти 12 часов без остановки

Дональдсон провёл в воде 11 часов 51 минуту, преодолевая дистанцию без длительных пауз. На протяжении маршрута спортсмен сталкивался не только с потенциальной угрозой дикой природы, но и с тяжёлыми погодными условиями: палящим солнцем, встречным ветром и участками полного штиля.

Финиш оказался особенно изматывающим. По словам спортсмена, последние километры дались ему с огромным трудом.

«Как будто тащил слона»

После завершения заплыва Дональдson описал своё состояние как предельное истощение.

Он отметил, что последние 10 километров стали настоящим испытанием на выносливость, а финальные метры казались бесконечными. Несмотря на это, спортсмен подчеркнул, что физического контакта с крокодилами удалось избежать.

Рекорд, который побили с большим отрывом

Результат Дональдсона не только обеспечил ему мировое достижение, но и значительно улучшил предыдущий рекорд. Он превзошёл показатель более чем на четыре с половиной часа.

Предыдущий рекорд принадлежал Симоне Блейзер, которая в 2024 году преодолела ту же дистанцию за 16 часов 13 минут. Именно она входила в состав команды поддержки нового рекордсмена.

Опыт экстремальных заплывов

Энди Дональдсон, переехавший в Австралию в 2013 году, известен серией сверхдальних заплывов. В его активе — круг вокруг Манхэттена (45 км), марафон на 170 км в водах Бахрейна и пересечение пролива Кука в Новой Зеландии.

Однако сам спортсмен признался, что именно заплыв по реке Орд стал для него самым запоминающимся и сложным испытанием в карьере.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь