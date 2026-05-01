Пловец проплыл 55 километров по кишащей крокодилами реке

Британо-австралийский ультрамарафонец Энди Дональдсон совершил один из самых экстремальных заплывов в истории спорта, преодолев 55 километров по реке Орд в Австралии, где обитают тысячи крокодилов. Спортсмен не только завершил дистанцию, но и обновил мировой рекорд, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian.

Фото: pixabay

Заплыв в условиях дикой природы

Экстремальное испытание проходило в реке Орд на северо-западе Австралии, известной высокой концентрацией пресноводных крокодилов. По оценкам, в водоёме обитает около 5,5 тысячи хищников, что делает маршрут одним из самых опасных в мире для плавания.

Несмотря на это, 35-летний спортсмен решился выйти на старт. Заплыв начался при неблагоприятных условиях — рядом с трассой была замечена крокодилиха длиной около 2,5 метра, однако это не остановило пловца.

Почти 12 часов без остановки

Дональдсон провёл в воде 11 часов 51 минуту, преодолевая дистанцию без длительных пауз. На протяжении маршрута спортсмен сталкивался не только с потенциальной угрозой дикой природы, но и с тяжёлыми погодными условиями: палящим солнцем, встречным ветром и участками полного штиля.

Финиш оказался особенно изматывающим. По словам спортсмена, последние километры дались ему с огромным трудом.

«Как будто тащил слона»

После завершения заплыва Дональдson описал своё состояние как предельное истощение.

Он отметил, что последние 10 километров стали настоящим испытанием на выносливость, а финальные метры казались бесконечными. Несмотря на это, спортсмен подчеркнул, что физического контакта с крокодилами удалось избежать.

Рекорд, который побили с большим отрывом

Результат Дональдсона не только обеспечил ему мировое достижение, но и значительно улучшил предыдущий рекорд. Он превзошёл показатель более чем на четыре с половиной часа.

Предыдущий рекорд принадлежал Симоне Блейзер, которая в 2024 году преодолела ту же дистанцию за 16 часов 13 минут. Именно она входила в состав команды поддержки нового рекордсмена.

Опыт экстремальных заплывов

Энди Дональдсон, переехавший в Австралию в 2013 году, известен серией сверхдальних заплывов. В его активе — круг вокруг Манхэттена (45 км), марафон на 170 км в водах Бахрейна и пересечение пролива Кука в Новой Зеландии.

Однако сам спортсмен признался, что именно заплыв по реке Орд стал для него самым запоминающимся и сложным испытанием в карьере.