Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
01.05.2026, 20:09

Африка «трещит по швам»: ученые зафиксировали ускорение раскола континента

Ученые зафиксировали ускорение тектонических процессов в Восточной Африке, которые могут привести к постепенному разделению континента и формированию нового океана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Раскол Африки идет быстрее прогнозов

Африканский континент может оказаться в процессе более стремительного геологического преобразования, чем считалось ранее. К такому выводу пришли исследователи, изучившие данные обсерватории Земли Ламонт-Догерти Колумбийского университета и Института бассейна Туркана.

По информации, опубликованной польской радиостанцией RMF24, процессы в восточной части Африки указывают на активное расширение тектонического разлома, который со временем способен полностью изменить географическую карту региона.

Разлом Туркана: зона активной тектоники

Особое внимание ученые уделяют району разлома Туркана, который считается частью Великой африканской рифтовой системы.

Исследования показывают, что земная кора в центральной части разлома стала значительно тоньше — примерно до 13 километров. Для сравнения, за пределами зоны разлома ее толщина достигает около 35 километров.

Сам разлом простирается примерно на 500 километров и продолжает активно расширяться под воздействием тектонических процессов.

Континенты расходятся миллиметр за миллиметром

Специалисты отмечают, что Африканская тектоническая плита постепенно отделяется от Сомалийской. Этот процесс происходит крайне медленно по человеческим меркам, но имеет важное геологическое значение.

Скорость смещения плит оценивается примерно в 4,7 миллиметра в год. Несмотря на кажущуюся незначительность, в масштабах миллионов лет такие изменения приводят к кардинальной перестройке земной поверхности.

Как может измениться карта мира

Если текущая динамика сохранится, Восточная Африка в далекой перспективе может превратиться в отдельный континент, отделенный новым океаном.

Ученые подчеркивают, что процесс находится на продвинутой стадии, однако речь идет о геологических временных масштабах — от сотен тысяч до миллионов лет.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь