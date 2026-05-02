Африка «трещит по швам»: ученые зафиксировали ускорение раскола континента

Ученые зафиксировали ускорение тектонических процессов в Восточной Африке, которые могут привести к постепенному разделению континента и формированию нового океана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Раскол Африки идет быстрее прогнозов

Африканский континент может оказаться в процессе более стремительного геологического преобразования, чем считалось ранее. К такому выводу пришли исследователи, изучившие данные обсерватории Земли Ламонт-Догерти Колумбийского университета и Института бассейна Туркана.

По информации, опубликованной польской радиостанцией RMF24, процессы в восточной части Африки указывают на активное расширение тектонического разлома, который со временем способен полностью изменить географическую карту региона.

Разлом Туркана: зона активной тектоники

Особое внимание ученые уделяют району разлома Туркана, который считается частью Великой африканской рифтовой системы.

Исследования показывают, что земная кора в центральной части разлома стала значительно тоньше — примерно до 13 километров. Для сравнения, за пределами зоны разлома ее толщина достигает около 35 километров.

Сам разлом простирается примерно на 500 километров и продолжает активно расширяться под воздействием тектонических процессов.

Континенты расходятся миллиметр за миллиметром

Специалисты отмечают, что Африканская тектоническая плита постепенно отделяется от Сомалийской. Этот процесс происходит крайне медленно по человеческим меркам, но имеет важное геологическое значение.

Скорость смещения плит оценивается примерно в 4,7 миллиметра в год. Несмотря на кажущуюся незначительность, в масштабах миллионов лет такие изменения приводят к кардинальной перестройке земной поверхности.

Как может измениться карта мира

Если текущая динамика сохранится, Восточная Африка в далекой перспективе может превратиться в отдельный континент, отделенный новым океаном.

Ученые подчеркивают, что процесс находится на продвинутой стадии, однако речь идет о геологических временных масштабах — от сотен тысяч до миллионов лет.