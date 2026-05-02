02.05.2026, 09:32

Эксперт объяснила, почему цены на одинаковые лекарства могут отличаться в разных аптеках

Новости Мира

Разница в стоимости одинаковых лекарств в разных аптеках является обычной практикой для фармацевтического рынка и не считается ошибкой. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание» Елена Ватутина, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
По словам эксперта, сегодня в России насчитывается более 80 тысяч аптек, при этом около 75% рынка розничной продажи лекарств контролируют аптечные сети. Из-за большого количества участников рынка каждая компания выстраивает собственную ценовую политику, что и влияет на стоимость препаратов.

Одной из ключевых причин разницы цен эксперт назвала условия закупки. Крупные аптечные сети приобретают лекарства большими партиями и получают более выгодные предложения от дистрибьюторов. Благодаря этому они могут снижать цены на востребованные препараты. Независимые небольшие аптеки закупают меньшие объемы продукции, поэтому закупочная стоимость для них оказывается выше, что отражается и на конечной цене для покупателей.

Также Елена Ватутина отметила, что аптеки работают по разным бизнес-моделям. Одни сети ориентируются на минимальные цены и высокий поток клиентов, другие делают ставку на удобное расположение, круглосуточный режим работы или широкий ассортимент товаров. В таких случаях наценка на отдельные лекарства может быть выше.

На стоимость препаратов влияют и маркетинговые программы между производителями и аптечными сетями. Фармацевтические компании могут предоставлять скидки, бонусы или специальные условия за продвижение определенных препаратов, поэтому в разных сетях цена на одно и то же лекарство может отличаться.

Эксперт добавила, что стоимость медикаментов зависит и от уровня конкуренции в конкретном районе. Если рядом работают несколько аптек, между ними возникает ценовая конкуренция, из-за чего стоимость популярных препаратов обычно снижается. В районах с меньшим количеством аптек цены, наоборот, могут быть выше.

При этом, несмотря на различия цен внутри страны, лекарства в России зачастую стоят дешевле, чем во многих европейских государствах. Одной из причин называется структура рынка, где более 50% занимают дженерики – более доступные аналоги оригинальных препаратов.

Кроме того, на стоимость влияет высокая конкуренция между аптечными сетями и значительная доля отечественного производства. По данным Минпромторг России, российские производители обеспечивают свыше 65% продаж лекарств в упаковках на внутреннем рынке. Благодаря этому многие распространенные препараты в стране могут обходиться дешевле, чем в Европе, где выше расходы на аренду аптек, логистику и медицинские услуги.

Практика показывает, что такой подход может снизить расходы на лекарства примерно на 20-30%, особенно если речь идет о дорогих препаратах или регулярной терапии, - резюмировала Елена Ватутина.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь