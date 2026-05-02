Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
02.05.2026, 11:13

Стоматолог объяснил, в каких случаях зубы мудрости нужно удалять

Новости Мира

Удаление зуба мудрости необходимо не всегда – решение зависит от его состояния, расположения и влияния на соседние зубы и слизистую оболочку, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay


Зубы мудрости можно сохранить, если они полностью прорезались, не поражены кариесом, правильно расположены в зубном ряду и не травмируют слизистую оболочку полости рта, рассказал стоматолог-хирург междисциплинарного стоматологического центра Пироговский университет Марсель Файзрахманов.

По словам специалиста, в практике стоматолога-хирурга часто возникает вопрос о необходимости удаления зубов мудрости. В большинстве случаев показанием к удалению становится наличие кариозной полости. Врач пояснил, что из-за удаленного расположения таких зубов в полости рта их сложно качественно лечить, а в некоторых случаях это и вовсе нецелесообразно.

В случае если зуб мудрости отрицательно влияет на соседний зуб или является источником хронической травмы слизистой оболочки, – это является абсолютным показанием для удаления и требует незамедлительного хирургического вмешательства. При отсутствии антагониста зуб мудрости также удаляется в силу того, что не несет никакой смысловой нагрузки, - рассказал врач.

Вместе с тем стоматолог подчеркнул, что существуют ситуации, когда зубы мудрости могут полноценно сохраняться и выполнять свои функции. Речь идет о случаях, когда зубы полностью прорезались на верхней и нижней челюстях, находятся в правильном положении, имеют антагонисты, не поражены кариесом, не повреждают слизистую оболочку, а пациент соблюдает полноценную гигиену полости рта.

Марсель Файзрахманов отметил, что подход к удалению зубов мудрости должен быть индивидуальным. По его словам, применение шаблонной тактики в таких случаях недопустимо, поскольку каждый клинический случай требует отдельной оценки.

Специалист добавил, что само удаление зубов мудрости у разных пациентов проходит по-разному. На сложность процедуры влияют размер зуба, форма корней, плотность костной ткани, степень разрушения зуба и другие особенности организма.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь