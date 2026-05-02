Под Альпами строят гигантский тоннель: он соединит Австрию и Италию

В Европе продолжается строительство самого длинного железнодорожного тоннеля в мире, который соединит Австрию и Италию, передает Lada.kz со ссылкой на Euronews .

В Европе реализуют масштабный инфраструктурный проект по строительству крупнейшего железнодорожного тоннеля в мире. Новый транспортный объект соединит Австрию и Италию и станет важной частью трансъевропейского железнодорожного коридора между югом и севером континента.

Протяженность тоннеля составит 64 километра. После завершения строительства он станет одним из ключевых элементов европейской транспортной системы.

Руководитель проекта Себастьян Райманн отметил, что создание такого объекта является общим достижением европейских стран. По его словам, Европа может гордиться реализацией проекта, в котором участвуют представители разных государств.

В строительстве задействованы специалисты из 11 стран Европы, а также ведущие европейские компании.

Работы ведутся с использованием мощных буровых комплексов производительностью 6000 лошадиных сил. Некоторые из машин достигают почти 20 метров в высоту и имеют длину в несколько сотен метров.

Тяжелая техника используется для прокладки тоннеля через горные породы и обеспечивает непрерывное бурение на большой глубине.