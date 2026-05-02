02.05.2026, 14:24

У завирусившегося продавца кукурузы из Стамбула появилась собственная «пресс-служба»

Новости Мира 0 340

Ставший популярным в соцсетях продавец кукурузы из Стамбула начал давать интервью журналистам только по предварительной записи, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: instagram.com/alpertemel04/
Продавец кукурузы и жареных каштанов из Стамбул Альпер Темель, получивший широкую известность среди туристов благодаря социальным сетям, организовал собственную «пресс-службу» и ограничил общение со СМИ.

Популярность уличного торговца резко выросла весной 2026 года. Особое внимание к нему проявили иностранные туристки, которые в соцсетях прозвали мужчину «красавчиком с кукурузой». На его аккаунт в Instagram подписаны около 850 тысяч человек. Также Темель регулярно проводит прямые эфиры в TikTok, где поклонницы отправляют ему виртуальные подарки.

Как выяснило РИА Новости, одно из туристических агентств Узбекистана даже использует фотографии продавца для продвижения «кукурузного тура в Стамбул» стоимостью от 530 долларов.

По данным агентства, ежедневно возле тележки продавца собираются многочисленные туристы, желающие сфотографироваться с ним. Пока Темель делает совместные фотографии бесплатно.

Один из помощников продавца сообщил журналистам, что теперь для получения комментариев представителям СМИ необходимо заранее отправлять запрос по электронной почте. После этого назначается дата интервью.

При этом приоритет, по словам помощника, отдается иностранным средствам массовой информации, а количество интервью ограничено – не более двух-трех в день. Без предварительного согласования Темель комментарии не предоставляет.

Также сообщается, что в настоящее время вместе с продавцом работают четверо помощников. Еще в марте он торговал только вместе со своим братом.

Стоимость кукурузы у Темеля составляет 140 турецких лир за штуку, что эквивалентно примерно 3,1 доллара. Это примерно вдвое дороже цен у других продавцов в центре Стамбула и почти втрое выше стоимости на окраинах города.

