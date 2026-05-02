Желание на падающую звезду принесло россиянке выигрыш в 2 млн рублей

Менеджер из Татарстана стала обладательницей выигрыша в 2 млн рублей после того, как загадала победу в лотерее, увидев падающую звезду, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

По данным пресс-службы Национальной Лотереи, жительница Татарстана по имени Гульназ выиграла 2 миллиона рублей в онлайн-лотерее после того, как загадала желание на падающую звезду.

По информации организаторов, незадолго до выигрыша женщина гуляла возле дома рядом с лесом вместе с кошкой и заметила падающую звезду. В этот момент она загадала желание выиграть в лотерею. Позже, по словам победительницы, у нее появилось ощущение, что задуманное действительно может исполниться.

В последующие выходные Гульназ приобрела билеты онлайн-лотереи «5 из 36», однако тогда крупный выигрыш достался другому участнику. Несмотря на это, уверенность в собственной удаче у женщины сохранилась.

Билет, который в итоге принес ей главный приз, был куплен спонтанно. Уведомление о выигрыше пришло в рабочее время, однако сначала она не придала ему особого значения.

Позже женщина решила проверить результаты на сайте и сначала предположила, что выиграла несколько сотен тысяч рублей. Лишь затем она поняла, что сумма выигрыша составляет 2 миллиона рублей.

По словам победительницы, полученные деньги помогут ей закрыть кредиты и улучшить финансовое положение. Кроме того, в планах у женщины – поездка в Китай.

Гульназ также рассказала, что пока не торопится сообщать о выигрыше родственникам и знакомым и намерена дождаться получения средств. По ее мнению, эта история стала подтверждением того, что удача может прийти неожиданно, если верить в возможность успеха.