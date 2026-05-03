Врач предупредила о рисках ночной работы для сердца и психики

Постоянная работа в ночные смены может привести к нарушениям сна, проблемам с сердцем, обменом веществ и психическим состоянием, предупредила врач-сомнолог, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Почему ночная работа опасна для организма

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала Доктор София Черкасова рассказала «Газете.Ru», как ночной график влияет на здоровье человека.

По словам специалиста, организм человека работает в соответствии с циркадными ритмами, которыми управляют центральные биологические часы, расположенные в гипоталамусе. Свет сигнализирует организму о необходимости бодрствовать, а темнота запускает процессы отдыха и восстановления.

При работе ночью возникает конфликт между биологическими ритмами и социальным графиком. Во время ночной смены организм продолжает вырабатывать мелатонин, снижать температуру тела и замедлять реакции, что приводит к сонливости и ухудшению концентрации внимания.

Почему организм не успевает адаптироваться

Как объяснила София Черкасова, разные органы адаптируются к изменению режима сна и бодрствования с разной скоростью.

Печень, кишечник и поджелудочная железа приспосабливаются к ночному графику значительно медленнее, чем мозг. В результате возникает внутренний дисбаланс: мозг пытается поддерживать бодрствование, а пищеварительная и эндокринная системы продолжают работать в «ночном режиме».

Врач сравнила такое состояние с оркестром, в котором каждый музыкант играет в собственном темпе.

Какие болезни может спровоцировать ночной график

По словам специалиста, длительная работа по ночам связана с повышенными рисками для различных систем организма.

Сердечно-сосудистые заболевания

У людей, которые годами работают в ночные смены, чаще выявляют гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Это связано с нарушением суточного ритма артериального давления и повышением уровня воспалительных процессов в организме.

Нарушение обмена веществ

Ночной режим также влияет на гормональную систему. У человека снижается чувствительность к инсулину, а регуляция аппетита нарушается.

Как отметила врач, уровень гормона голода – грелина – повышается, а уровень гормона сытости – лептина – снижается. Дополнительную нагрузку создают ночные приемы пищи, которые повышают риск набора лишнего веса.

Психика и иммунитет

Хронический недосып и гормональные колебания могут привести к тревожности, раздражительности и депрессивным состояниям.

Одновременно ослабляется иммунная система, из-за чего организм становится более уязвимым перед инфекциями.

Возможна ли полная адаптация к ночным сменам

Многие люди считают, что со временем полностью привыкают к ночной работе, однако врачи относятся к этому мнению скептически.

София Черкасова пояснила, что теоретически адаптация возможна только при постоянной работе исключительно ночью, полноценном сне в полной темноте и сохранении одинакового графика даже в выходные дни.

Однако в реальной жизни большинство людей совмещают ночные смены с дневными делами, семейными обязанностями и общением, что приводит к постоянному «переключению» биологических часов.

Даже если человеку кажется, что он привык к такому режиму, объективные показатели гормональной регуляции часто остаются нарушенными.

Какие симптомы говорят о перегрузке организма

Одним из главных тревожных сигналов врач назвала устойчивые нарушения сна.

Если человек спит менее 6-6,5 часа даже в выходные дни, часто просыпается днем и не чувствует восстановления, это может свидетельствовать о серьезной нагрузке на организм.

Среди других симптомов специалист выделила:

эпизоды микросна на работе или за рулем;

ухудшение концентрации и ошибки при выполнении привычных задач;

раздражительность, снижение мотивации и тревожность;

скачки артериального давления;

проблемы с пищеварением;

частые простудные заболевания.

Особенно тревожным признаком врач назвала ситуацию, когда даже после нескольких выходных человек не ощущает восстановления.

Как снизить вред от ночной работы

Если отказаться от ночного графика невозможно, специалист рекомендует соблюдать ряд правил для снижения нагрузки на организм.

Световой режим

Во время работы рекомендуется использовать яркое освещение. После окончания смены врач советует надевать темные очки по дороге домой, а спальню делать максимально темной с помощью плотных штор или маски для сна.

Защита сна

Для полноценного восстановления необходимо проводить в постели от 7 до 9 часов. Также рекомендуется поддерживать температуру в комнате в пределах 18–22 градусов и использовать беруши для защиты от шума.

Короткий отдых перед сменой

По словам сомнолога, короткий сон продолжительностью 20–30 минут перед сменой или в ее первой половине помогает улучшить концентрацию и уменьшить риск ошибок.

Контроль питания и кофеина

Кофе рекомендуется употреблять только в начале смены и прекращать его прием за 6–8 часов до сна.

Ночью специалист советует отдавать предпочтение легкой пище, а основной прием еды переносить на дневное время.

Стабильный график

По возможности врач рекомендует работать блоками одинаковых смен, избегая постоянного чередования дневного и ночного режима.

Почему важно следить за здоровьем

София Черкасова подчеркнула, что работа в ночные смены создает длительную нагрузку на организм, поэтому людям с таким графиком необходимо регулярно контролировать состояние здоровья.

Специалист рекомендует следить за уровнем глюкозы в крови, артериальным давлением и индексом массы тела.

Также при появлении признаков хронической бессонницы, тревожности или депрессивных состояний врач советует своевременно обращаться за медицинской помощью.