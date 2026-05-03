Умер Алекс Занарди – легенда «Формулы-1» и четырехкратный паралимпийский чемпион

Новости Мира 0 495

В возрасте 59 лет умер экс-пилот «Формулы-1» и многократный чемпион Паралимпийских игр Алекс Занарди, переживший тяжелую аварию и ставший символом мужества в мировом спорте, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© AP Photo / Alastair Grant

Карьера в автоспорте

У спортсмена остались супруга Даниэла и сын Никколо.

У спортсмена остались супруга Даниэла и сын Никколо.

Занарди родился в Болонья и дебютировал в «Формуле-1» в 1991 году.

Наибольших успехов в автоспорте он добился в американской гоночной серии CART, где становился чемпионом в 1997 и 1998 годах.

Авария, изменившая жизнь

Переломным моментом в жизни спортсмена стала авария, произошедшая в сентябре 2001 года во время гонки в Германия.

В результате тяжелого ДТП Алекс Занарди лишился обеих ног. Несмотря на это, он не завершил спортивную карьеру и позже начал заниматься паравелоспортом.

Со временем спортсмен стал одним из самых титулованных паралимпийцев Италии.

Победы на Паралимпийских играх

На Паралимпийские игры 2012 и Паралимпийские игры 2016 Алекс Занарди завоевал четыре золотые и две серебряные медали.

Семья спортсмена сообщила о его смерти в официальном заявлении, отметив, что Алессандро Занарди скончался 1 мая в окружении близких. Об этом также пишет The Guardian.

Реакция спортивного сообщества

Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали назвал Занарди вдохновляющей личностью с необыкновенной силой духа.

В 2020 году спортсмен вновь получил тяжелые травмы головы после наезда грузовика во время благотворительной велоэстафеты в регионе Тоскана. После этого он проходил длительное лечение.

Международная автомобильная федерация заявила, что путь Занарди – от тяжелой аварии до паралимпийского золота – сделал его символом мужества и решимости.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала спортсмена великим чемпионом и выдающимся человеком.

В свою очередь, Итальянский олимпийский комитет призвал почтить память Занарди минутой молчания на всех соревнованиях.

Память спортсмена также почтили перед стартом спринта на Гран-при Майами.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь