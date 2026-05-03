Умер Алекс Занарди – легенда «Формулы-1» и четырехкратный паралимпийский чемпион

В возрасте 59 лет умер экс-пилот «Формулы-1» и многократный чемпион Паралимпийских игр Алекс Занарди, переживший тяжелую аварию и ставший символом мужества в мировом спорте, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Карьера в автоспорте

У спортсмена остались супруга Даниэла и сын Никколо.

Занарди родился в Болонья и дебютировал в «Формуле-1» в 1991 году.

Наибольших успехов в автоспорте он добился в американской гоночной серии CART, где становился чемпионом в 1997 и 1998 годах.

Авария, изменившая жизнь

Переломным моментом в жизни спортсмена стала авария, произошедшая в сентябре 2001 года во время гонки в Германия.

В результате тяжелого ДТП Алекс Занарди лишился обеих ног. Несмотря на это, он не завершил спортивную карьеру и позже начал заниматься паравелоспортом.

Со временем спортсмен стал одним из самых титулованных паралимпийцев Италии.

Победы на Паралимпийских играх

На Паралимпийские игры 2012 и Паралимпийские игры 2016 Алекс Занарди завоевал четыре золотые и две серебряные медали.

Семья спортсмена сообщила о его смерти в официальном заявлении, отметив, что Алессандро Занарди скончался 1 мая в окружении близких. Об этом также пишет The Guardian.

Реакция спортивного сообщества

Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали назвал Занарди вдохновляющей личностью с необыкновенной силой духа.

В 2020 году спортсмен вновь получил тяжелые травмы головы после наезда грузовика во время благотворительной велоэстафеты в регионе Тоскана. После этого он проходил длительное лечение.

Международная автомобильная федерация заявила, что путь Занарди – от тяжелой аварии до паралимпийского золота – сделал его символом мужества и решимости.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала спортсмена великим чемпионом и выдающимся человеком.

В свою очередь, Итальянский олимпийский комитет призвал почтить память Занарди минутой молчания на всех соревнованиях.

Память спортсмена также почтили перед стартом спринта на Гран-при Майами.