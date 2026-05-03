Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
03.05.2026, 12:32

Врач объяснил, почему «разгрузочные» диеты после майских праздников могут быть опасны

Новости Мира

Попытки быстро «очистить» организм после майских застолий с помощью голодания или кефирных дней могут замедлить восстановление желудочно-кишечного тракта и ухудшить его работу, предупредил врач-гастроэнтеролог, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Почему организм страдает после майских застолий

После праздников с обилием жареного мяса и тяжелой пищи разгрузочные дни на воде или кефире могут оказаться неэффективными и даже вредными для организма, заявил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог АО Медицина Евгений Белоусов.

По словам специалиста, маринады с уксусом, горчицей и перцем раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, а продукты, образующиеся при жарке на углях, временно подавляют моторику кишечника.

Дополнительную нагрузку создают алкоголь и нерегулярное питание, которые нарушают баланс микробиома – сообщества бактерий, отвечающих за синтез витаминов, защиту от патогенов и нормальное всасывание питательных веществ.

В совокупности с избытком белковой пищи это может приводить к тяжести в животе, изжоге и нарушениям стула.

Сколько времени нужно для восстановления ЖКТ

По словам врача, в большинстве случаев желудочно-кишечный тракт восстанавливается в течение пяти-семи дней.

В первые три дня специалист рекомендует соблюдать питьевой режим: употреблять от 1,8 до 2 литров жидкости в сутки.

Разрешены чистая вода, слабый зеленый чай, отвар шиповника и соки без добавления сахара.

При этом кофе, газированные напитки, алкоголь и пакетированные соки необходимо исключить.

Какой должна быть диета после праздников

Основу рациона в период восстановления должны составлять термически обработанные овощи, разваренные крупы, нежирная рыба, а также паровые блюда из индейки или куриной грудки.

Хлеб рекомендуется употреблять только в подсушенном виде, а молочные продукты – в ограниченном количестве.

Последний прием пищи, по словам специалиста, следует завершать минимум за три часа до сна.

Постепенное возвращение к привычному питанию

На четвертый-седьмой день после застолий врач рекомендует постепенно возвращать привычные продукты – по одному в день, внимательно отслеживая реакцию организма.

Также в этот период полезно вводить в рацион псиллиум (шелуху семян подорожника блошного) и печеные яблоки. Эти продукты содержат растворимую клетчатку, которая способствует питанию полезной микрофлоры и нормализации стула.

Почему «детокс» не работает

Евгений Белоусов также отметил, что концепция «детокс-очищения» не имеет научного обоснования.

По его словам, печень и почки постоянно выполняют функцию обезвреживания и выведения токсинов без необходимости дополнительных процедур.

При этом агрессивные методы очищения – такие как голодание, клизмы или специальные чаи – могут повредить слизистую желудочно-кишечного тракта и привести к нарушению электролитного баланса.

Почему «разгрузочные дни» могут навредить

Врач отдельно предупредил об опасности разгрузочных дней на кефире или воде.

По его словам, такие практики могут вызывать спазмы желудочно-кишечного тракта и замедлять процесс восстановления слизистой оболочки кишечника.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь