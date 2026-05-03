ОАЭ полностью открыли воздушное пространство после временных ограничений

Объединенные Арабские Эмираты объявили о полном открытии воздушного пространства после временных ограничений, введенных на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает Lada.kz со ссылкой на WAM.
Главное управление гражданской авиации Объединенные Арабские Эмираты объявило об отмене временных мер предосторожности, действовавших после начала военного конфликта между США и Израиль с Иран.
В ведомстве уточнили, что решение об открытии воздушного пространства было принято после комплексной оценки оперативной обстановки и ситуации в сфере безопасности в координации с профильными структурами.
При этом в ОАЭ заявили о продолжении постоянного мониторинга воздушного пространства в режиме реального времени для обеспечения максимального уровня безопасности полетов.
Также авиационные власти выразили благодарность пассажирам и авиакомпаниям за сотрудничество в период действия ограничений и подтвердили готовность оперативных и технических служб реагировать на любые изменения ситуации.
В феврале обострение конфликта между Израилем, США и Ираном привело к серьезным перебоям в авиасообщении на Ближнем Востоке и за его пределами.
28 февраля ряд стран региона, включая Израиль, Иран, Ирак, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, временно полностью или частично закрыли свое воздушное пространство.
В результате ключевые аэропорты в Дубай, Абу-Даби и Доха приостанавливали работу. Отмены и задержки рейсов затронули десятки тысяч пассажиров.
