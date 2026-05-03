ОАЭ полностью открыли воздушное пространство после временных ограничений

Объединенные Арабские Эмираты объявили о полном открытии воздушного пространства после временных ограничений, введенных на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает Lada.kz со ссылкой на WAM .

Фото: Pixabay

Решение об открытии воздушного пространства

Главное управление гражданской авиации Объединенные Арабские Эмираты объявило об отмене временных мер предосторожности, действовавших после начала военного конфликта между США и Израиль с Иран.

В ведомстве уточнили, что решение об открытии воздушного пространства было принято после комплексной оценки оперативной обстановки и ситуации в сфере безопасности в координации с профильными структурами.

При этом в ОАЭ заявили о продолжении постоянного мониторинга воздушного пространства в режиме реального времени для обеспечения максимального уровня безопасности полетов.

Также авиационные власти выразили благодарность пассажирам и авиакомпаниям за сотрудничество в период действия ограничений и подтвердили готовность оперативных и технических служб реагировать на любые изменения ситуации.

Как ситуация повлияла на авиасообщение

В феврале обострение конфликта между Израилем, США и Ираном привело к серьезным перебоям в авиасообщении на Ближнем Востоке и за его пределами.

28 февраля ряд стран региона, включая Израиль, Иран, Ирак, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, временно полностью или частично закрыли свое воздушное пространство.

В результате ключевые аэропорты в Дубай, Абу-Даби и Доха приостанавливали работу. Отмены и задержки рейсов затронули десятки тысяч пассажиров.