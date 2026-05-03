Прожившая в браке 70 лет женщина назвала главный признак скорого распада отношений

88-летняя Розалин Энгельман, отметившая 70-летие совместной жизни с супругом, рассказала, какое поведение, по ее мнению, чаще всего разрушает даже самые крепкие отношения, передает Lada.kz со ссылкой на Доктора Питера .

Источник: соцсети / EngelmanArt

Жительница Нью-Йорка Розалин Энгельман, которой сейчас 88 лет, поделилась своим взглядом на то, что помогает сохранить долгий брак и какие сигналы могут указывать на обреченность отношений. Историю пары опубликовало издание CNBC.

Розалин и ее супруг Ирвин, которому сегодня 92 года, познакомились еще в 1953 году. На тот момент девушке было 15 лет, а ее будущему мужу – 19. Спустя три года, в 1956-м, они поженились и с тех пор не расставались. За годы совместной жизни супруги воспитали двух дочерей, построили карьеру и сохранили отношения на протяжении семи десятилетий.

Розалин занималась искусством и работала художницей, а Ирвин развивал собственный бизнес. Сейчас супруги проживают в доме престарелых в Нью-Йорке.

Что помогает сохранить брак

По словам Розалин, одним из главных факторов крепких отношений остаются простые ежедневные проявления любви и внимания.

«Мы каждый день говорим друг другу „Я тебя люблю“ и целуемся, когда просыпаемся и засыпаем, — рассказала Розалин. — Любые проявления доброты и любви способны укрепить отношения — чем их больше, тем лучше».

Еще одним важным правилом семьи Энгельман стало уважение к интересам и профессии партнера. Розалин отметила, что никогда не упрекала мужа за постоянную занятость работой, а Ирвин, в свою очередь, спокойно относился к ее творческой деятельности.

Главный признак проблем в отношениях

При этом женщина убеждена: существует один особенно тревожный сигнал, который почти наверняка говорит о проблемах в браке.

Речь идет о постоянной неконструктивной критике, унижении и обесценивании партнера. По словам Розалин, подобное поведение может проявляться даже в мелочах, однако со временем оно разрушает самооценку человека и отдаляет супругов друг от друга.

В качестве примера она привела ситуацию, когда один из партнеров готовит ужин несколько часов, а в ответ получает резкие замечания о внешнем виде или вкусе блюда. По мнению женщины, любые слова, сказанные с целью задеть или причинить боль, являются серьезным тревожным сигналом для отношений.

Розалин подчеркнула, что большинство людей не готовы долго мириться с таким отношением.

Мнение психолога

С позицией супруги согласилась и психолог Сабрина Романофф, которая работает с семейными парами. Специалист отметила, что особенно опасной разрушительная критика становится тогда, когда ее оправдывают «честностью».

По словам психолога, фразы в духе «кто, если не я, скажет тебе правду» нередко свидетельствуют о том, что партнер игнорирует чувства и потребности другого человека.