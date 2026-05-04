Какая самая редкая группа крови в мире: всего 43 человека на планете

В мире существует группа крови, носителей которой меньше полусотни — и каждая капля буквально на вес золота.

Что такое «золотая кровь»

Самой редкой группой крови на Земле считается Rh null. По данным ученых, официально зарегистрировано около 43 человек с таким типом крови, а общее число известных случаев не превышает пятидесяти.

Ее уникальность заключается в полном отсутствии резус-антигенов — белков, которые обычно находятся на поверхности эритроцитов. В стандартной системе резус-фактора насчитывается более 50 таких антигенов, и именно их наличие или отсутствие определяет совместимость крови при переливании.

Rh null — это единственный тип крови, где эти антигены отсутствуют полностью, что делает его биологически исключительным.

Как открыли редчайшую группу крови

Впервые этот феномен был зафиксирован в 1961 году у жительницы Австралии. С тех пор подобные случаи выявляются крайне редко и каждый из них становится предметом пристального внимания специалистов.

Из-за своей исключительности Rh null представляет большой интерес для науки — она помогает глубже изучать структуру крови, иммунные реакции и механизмы совместимости.

Почему эта кровь так ценится

Несмотря на редкость, «золотая кровь» обладает важным преимуществом: она может быть совместима с множеством других редких типов крови.

Это делает ее крайне ценной для медицины:

она подходит как донорская кровь для пациентов с редкими комбинациями антигенов;

может использоваться в сложных случаях, когда стандартные группы не подходят;

играет ключевую роль в спасении пациентов с уникальными иммунологическими особенностями.

Однако есть и обратная сторона.

Главная проблема носителей Rh null

Люди с этой группой крови практически не имеют доноров для себя. Найти совместимую кровь в случае операции или травмы — сложнейшая задача.

В связи с этим:

доноры Rh null находятся под международным наблюдением;

создаются специальные базы данных и программы сотрудничества между странами;

кровь хранится в особых условиях и используется только в экстренных ситуациях.

Даже при такой координации получение необходимого объема крови не гарантировано.

Как живут люди с «золотой кровью»

Носителям Rh null приходится соблюдать повышенные меры предосторожности. Любая ситуация, связанная с риском кровопотери, может стать критической.

Врачи рекомендуют таким людям:

избегать травмоопасных ситуаций;

заранее информировать медицинские учреждения о своем статусе;

по возможности участвовать в донорских программах для взаимной поддержки.

Фактически каждый человек с этой группой крови становится частью глобальной системы взаимопомощи.

Редкость как ответственность

История «золотой крови» показывает, насколько сложна человеческая биология. Уникальность Rh null — не просто научный феномен, а серьезная медицинская особенность, требующая внимания и осторожности.

Для ее носителей это не привилегия, а постоянная ответственность — как за собственное здоровье, так и за возможность помочь другим.