Какая самая редкая группа крови в мире: всего 43 человека на планете

В мире существует группа крови, носителей которой меньше полусотни — и каждая капля буквально на вес золота.
Самой редкой группой крови на Земле считается Rh null. По данным ученых, официально зарегистрировано около 43 человек с таким типом крови, а общее число известных случаев не превышает пятидесяти.
Ее уникальность заключается в полном отсутствии резус-антигенов — белков, которые обычно находятся на поверхности эритроцитов. В стандартной системе резус-фактора насчитывается более 50 таких антигенов, и именно их наличие или отсутствие определяет совместимость крови при переливании.
Rh null — это единственный тип крови, где эти антигены отсутствуют полностью, что делает его биологически исключительным.
Впервые этот феномен был зафиксирован в 1961 году у жительницы Австралии. С тех пор подобные случаи выявляются крайне редко и каждый из них становится предметом пристального внимания специалистов.
Из-за своей исключительности Rh null представляет большой интерес для науки — она помогает глубже изучать структуру крови, иммунные реакции и механизмы совместимости.
Несмотря на редкость, «золотая кровь» обладает важным преимуществом: она может быть совместима с множеством других редких типов крови.
Это делает ее крайне ценной для медицины:
Однако есть и обратная сторона.
Люди с этой группой крови практически не имеют доноров для себя. Найти совместимую кровь в случае операции или травмы — сложнейшая задача.
В связи с этим:
Даже при такой координации получение необходимого объема крови не гарантировано.
Носителям Rh null приходится соблюдать повышенные меры предосторожности. Любая ситуация, связанная с риском кровопотери, может стать критической.
Врачи рекомендуют таким людям:
Фактически каждый человек с этой группой крови становится частью глобальной системы взаимопомощи.
История «золотой крови» показывает, насколько сложна человеческая биология. Уникальность Rh null — не просто научный феномен, а серьезная медицинская особенность, требующая внимания и осторожности.
Для ее носителей это не привилегия, а постоянная ответственность — как за собственное здоровье, так и за возможность помочь другим.
