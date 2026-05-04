Температура воды в Каспийском море
04.05.2026, 07:44

Трамп объявил об операции «Свобода» в Ормузском проливе

США объявили о запуске операции «Свобода» в районе Ормузского пролива, предусматривающей сопровождение торговых судов, оказавшихся в зоне блокировки. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов защищать гуманитарный и коммерческий транзит, включая применение силы при необходимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Roberto Schmidt / Getty Images

США запускают операцию сопровождения судов в Персидском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил о начале новой инициативы под названием «Проект Свобода», в рамках которой американские силы будут сопровождать торговые суда, застрявшие в акватории Персидского залива из-за ограничений в районе Ормузского пролива.

По словам Трампа, речь идёт о гражданских судах разных стран, которые оказались фактически заблокированы в регионе и не участвуют в политическом или военном противостоянии.

Угроза применения силы и позиция Вашингтона

Американский президент подчеркнул, что сопровождение судов носит гуманитарный характер, однако предупредил о возможной жёсткой реакции в случае вмешательства.

Он заявил, что любые попытки помешать процессу будут пресекаться, включая применение силы. По его словам, цель операции — обеспечить безопасное движение судов, перевозящих товары и продовольствие, часть из которых, как утверждается, оказалась в критической ситуации.

Трамп также отметил, что США осознают наличие переговорных процессов, связанных с Ираном, однако это не отменяет необходимости защиты судоходства.

Ормузский пролив и рост напряжённости

Ситуация вокруг Ормузского пролива остаётся одним из ключевых факторов напряжённости в регионе. Ранее сообщалось о введении ограничений на судоходство и рисках, связанных с минированием акватории.

Через этот стратегический маршрут традиционно проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, что делает его критически важным для глобальной энергетической системы.

Роль США и заявления Пентагона

В предыдущие месяцы американская сторона неоднократно заявляла о мерах по обеспечению безопасности в регионе, включая операции по обезвреживанию потенциальных минных угроз.

Представители оборонного ведомства США также отмечали, что любые действия, связанные с установкой мин в проливе, будут рассматриваться как угроза международной безопасности и могут повлечь ответные меры.

Риски для мировой торговли

Эксперты ранее предупреждали, что длительная блокировка или нестабильность в Ормузском проливе может повлиять на мировые поставки энергоресурсов и привести к росту цен на нефть и газ.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой, а объявленная операция США, по оценкам наблюдателей, может стать новым этапом в эскалации вокруг одного из ключевых морских маршрутов мира.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь