18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.91
542.16
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.05.2026, 07:51

Пассажир выпрыгнул из самолета спустя минуту после приземления в Индии

Новости Мира 0 487

В аэропорту Ченнаи в Индии произошёл шокирующий инцидент: пассажир рейса авиакомпании Air Arabia выпрыгнул из самолёта сразу после посадки, когда лайнер ещё двигался по взлётно-посадочной полосе. Его действия привели к временной остановке работы воздушной гавани, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Инцидент прямо на взлётной полосе

Чрезвычайное происшествие случилось сразу после приземления самолёта в аэропорту города Ченнаи. По данным индийских СМИ, один из пассажиров неожиданно открыл аварийный выход в момент, когда воздушное судно ещё находилось в движении по взлётно-посадочной полосе.

Очевидцы рассказали, что всё произошло за считанные секунды. Мужчина выпрыгнул из лайнера прямо на полосу, чем вызвал переполох среди экипажа и сотрудников аэропорта. Ситуация потребовала немедленного реагирования служб безопасности.

Сбой в работе аэропорта

Из-за инцидента администрация аэропорта была вынуждена оперативно принять меры безопасности. Основная взлётно-посадочная полоса временно прекратила работу, что привело к нарушению графика полётов.

Несколько рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты, а часть вылетов и посадок задержали. В результате в расписании воздушной гавани возникли сбои, которые удалось устранить только после стабилизации ситуации.

Личность пассажира установлена

Позже правоохранительные органы установили личность нарушителя. Им оказался 29-летний мужчина, проживающий в штате Тамилнад. По предварительной информации, он является гражданином Индии и следовал рейсом авиакомпании Air Arabia.

Сотрудники служб безопасности оперативно задержали мужчину сразу после происшествия. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Объяснение поступка и реакция служб

Сам пассажир объяснил свои действия нестабильным эмоциональным состоянием в момент инцидента. Однако официальные органы пока не подтверждают эту версию и продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

Авиакомпания и службы безопасности аэропорта сообщили о происшествии в компетентные органы. В настоящее время ведётся расследование, в рамках которого изучаются действия экипажа, пассажира и системы безопасности на борту.

Проверка и возможные последствия

Местная полиция взяла мужчину под стражу. Специалисты выясняют, как ему удалось открыть аварийный выход в момент движения самолёта и какие факторы могли повлиять на его поведение.

Инцидент вызвал широкий резонанс, поскольку подобные действия представляют серьёзную угрозу безопасности полётов и пассажиров. Ожидается, что по итогам проверки будут приняты решения о дальнейшей ответственности нарушителя.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь