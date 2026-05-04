Пассажир выпрыгнул из самолета спустя минуту после приземления в Индии

В аэропорту Ченнаи в Индии произошёл шокирующий инцидент: пассажир рейса авиакомпании Air Arabia выпрыгнул из самолёта сразу после посадки, когда лайнер ещё двигался по взлётно-посадочной полосе. Его действия привели к временной остановке работы воздушной гавани, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Инцидент прямо на взлётной полосе

Чрезвычайное происшествие случилось сразу после приземления самолёта в аэропорту города Ченнаи. По данным индийских СМИ, один из пассажиров неожиданно открыл аварийный выход в момент, когда воздушное судно ещё находилось в движении по взлётно-посадочной полосе.

Очевидцы рассказали, что всё произошло за считанные секунды. Мужчина выпрыгнул из лайнера прямо на полосу, чем вызвал переполох среди экипажа и сотрудников аэропорта. Ситуация потребовала немедленного реагирования служб безопасности.

Сбой в работе аэропорта

Из-за инцидента администрация аэропорта была вынуждена оперативно принять меры безопасности. Основная взлётно-посадочная полоса временно прекратила работу, что привело к нарушению графика полётов.

Несколько рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты, а часть вылетов и посадок задержали. В результате в расписании воздушной гавани возникли сбои, которые удалось устранить только после стабилизации ситуации.

Личность пассажира установлена

Позже правоохранительные органы установили личность нарушителя. Им оказался 29-летний мужчина, проживающий в штате Тамилнад. По предварительной информации, он является гражданином Индии и следовал рейсом авиакомпании Air Arabia.

Сотрудники служб безопасности оперативно задержали мужчину сразу после происшествия. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Объяснение поступка и реакция служб

Сам пассажир объяснил свои действия нестабильным эмоциональным состоянием в момент инцидента. Однако официальные органы пока не подтверждают эту версию и продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

Авиакомпания и службы безопасности аэропорта сообщили о происшествии в компетентные органы. В настоящее время ведётся расследование, в рамках которого изучаются действия экипажа, пассажира и системы безопасности на борту.

Проверка и возможные последствия

Местная полиция взяла мужчину под стражу. Специалисты выясняют, как ему удалось открыть аварийный выход в момент движения самолёта и какие факторы могли повлиять на его поведение.

Инцидент вызвал широкий резонанс, поскольку подобные действия представляют серьёзную угрозу безопасности полётов и пассажиров. Ожидается, что по итогам проверки будут приняты решения о дальнейшей ответственности нарушителя.