04.05.2026, 17:12

Почему на Руси раков считали «нечистой тварью» и боялись есть

Новости Мира 0 367

Сегодня раки считаются популярным деликатесом, однако в прошлом на Руси к ним относились с опасением и даже страхом. Причины такого отношения уходят в глубину народных верований и религиозных представлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

«Питомец» Водяного и страх перед нечистой силой

В древние языческие времена раков связывали с потусторонним миром. Их считали существами, принадлежащими свите Водяного — мифического духа водоемов. В некоторых регионах их даже называли «водяными сверчками».

Согласно поверьям, раки могли быть не просто живыми существами, а превращёнными чертями или утопленниками. Такое объяснение делало их крайне нежелательными в пищу. Мысль о том, чтобы положить рака на стол, воспринималась как нарушение табу, связанного с миром духов и нечистой силы.

«Нечистая» пища и религиозные запреты

С распространением христианства пищевые традиции стали делиться на «чистые» и «нечистые». Под запрет попадали многие водные обитатели без чешуи, и раки также оказались в этом списке.

Однако отношение к ним оставалось неоднозначным. Исторические источники указывают, что даже представители знати могли позволить себе это блюдо. Так, по преданиям, Иван Грозный не отказывался от раков во время визитов в монастыри.

В то же время среди простого населения отношение было куда более настороженным. Поедание раков сравнивали с употреблением «нечистой» пищи, а иногда и вовсе приравнивали к запретным практикам.

От отторжения к признанию деликатеса

Интересно, что несмотря на страхи и предрассудки, люди знали важную особенность раков — они обитают только в чистой воде. Однако это не меняло восприятия: основное внимание уделялось их «падальнической» природе, что усиливало негативное отношение.

Ситуация начала меняться только в XIX веке. Постепенно раки вошли в рацион разных слоев населения, особенно популярными они стали у донских казаков. Их начали использовать в супах, холодных закусках, соусах и жареных блюдах.

Со временем раки окончательно утвердились как гастрономический деликатес. Особенно популярной стала их подача в качестве закуски к пиву, что закрепило за ними статус привычного и любимого продукта.

Наследие старых суеверий

Сегодня трудно представить, что привычное блюдо когда-то вызывало страх и ассоциации с нечистой силой. Однако история раков на Руси хорошо показывает, как сильно культурные и религиозные представления могут влиять на повседневные привычки питания.

Из «нечистой твари» раки превратились в один из символов гастрономического удовольствия, окончательно потеряв свой мистический ореол.

