Кому повезет в ближайший месяц: Василиса Володина назвала даты рождения счастливчиков

Астролог Василиса Володина рассказала , кому в ближайший месяц может особенно повезти благодаря влиянию Юпитера и какие даты рождения попадают в «зону удачи», сообщает Lada.kz.

По ее словам, этот период может оказаться более благоприятным для многих людей, чем обычно.

«Юпитер сейчас движется быстро и щедро раздает "бонусы" направо-налево – под его лучи попадает больше людей, чем обычно. Многим везет», — написала Володина в своем Telegram-канале.

Кому может особенно повезти в ближайшее время

Астролог отдельно выделила периоды рождения, для которых, по ее интерпретации, влияние Юпитера будет наиболее ощутимым.

Речь идет о людях, родившихся в следующие даты:

10–16 марта

10–16 мая

12–17 июля

12–18 сентября

12–17 ноября

По словам Володиной, для этих людей складывается символически сильная астрологическая картина, связанная с «соединением» Юпитера и Солнца в натальной карте.

Что это может означать

Астролог объясняет такое влияние как период внутреннего подъема и уверенности в себе. По ее трактовке, у людей этих дат может усилиться желание действовать и проявлять себя.

«У них Юпитер целует Солнце в натальной карте — и дарит уверенность в себе, вдохновение и чувство собственной значимости для мира. Им захочется заявить о себе, замахнуться на что-то важное и показать всем: “я вообще-то могу!”», — отметила Володина.

Контекст

Подобные астрологические прогнозы традиционно вызывают широкий интерес в соцсетях, особенно в периоды сезонных изменений и начала новых астрологических циклов. Однако они не имеют научного подтверждения и рассматриваются как элемент эзотерических интерпретаций.