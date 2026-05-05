Кому повезет в ближайший месяц: Василиса Володина назвала даты рождения счастливчиков

Астролог Василиса Володина рассказала, кому в ближайший месяц может особенно повезти благодаря влиянию Юпитера и какие даты рождения попадают в «зону удачи», сообщает Lada.kz.
По ее словам, этот период может оказаться более благоприятным для многих людей, чем обычно.
«Юпитер сейчас движется быстро и щедро раздает "бонусы" направо-налево – под его лучи попадает больше людей, чем обычно. Многим везет», — написала Володина в своем Telegram-канале.
Астролог отдельно выделила периоды рождения, для которых, по ее интерпретации, влияние Юпитера будет наиболее ощутимым.
Речь идет о людях, родившихся в следующие даты:
По словам Володиной, для этих людей складывается символически сильная астрологическая картина, связанная с «соединением» Юпитера и Солнца в натальной карте.
Астролог объясняет такое влияние как период внутреннего подъема и уверенности в себе. По ее трактовке, у людей этих дат может усилиться желание действовать и проявлять себя.
«У них Юпитер целует Солнце в натальной карте — и дарит уверенность в себе, вдохновение и чувство собственной значимости для мира. Им захочется заявить о себе, замахнуться на что-то важное и показать всем: “я вообще-то могу!”», — отметила Володина.
Подобные астрологические прогнозы традиционно вызывают широкий интерес в соцсетях, особенно в периоды сезонных изменений и начала новых астрологических циклов. Однако они не имеют научного подтверждения и рассматриваются как элемент эзотерических интерпретаций.
Комментарии0 комментарий(ев)