После купания в реке нога мужчины увеличилась в два раза

Купание в реке обернулось для жителя Великобритании тяжелыми последствиями: у мужчины развилась опасная инфекция, которая привела к необратимым изменениям в организме, сообщает Lada.kz со ссылкой на LADBible .

Купание в реке закончилось тяжелой инфекцией

История британца Сэма Пира привлекла внимание после того, как обычный заплыв в реке обернулся серьезным заболеванием. Уже через сутки после купания мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия: поднялась температура, появились боли в паховой области и симптомы, напоминающие грипп.

Состояние быстро ухудшалось, и вскоре инфекция поразила левую ногу.

Как инфекция проникла в организм

Медики установили, что причиной тяжелого состояния стала бактерия, попавшая в организм через небольшую трещину на пятке. Именно через это повреждение микроорганизмы из речной воды проникли в кровь и начали стремительно распространяться.

Врачи отметили, что ситуация развивалась крайне быстро и потребовала экстренного вмешательства.

Последствия оказались необратимыми

Благодаря антибиотикам жизнь мужчины удалось спасти, однако инфекция нанесла серьезный ущерб организму. У пациента развилась лимфедема — нарушение оттока жидкости, которое приводит к хроническим и сильным отекам.

В результате нога мужчины увеличилась примерно в два раза и уже не может вернуться к прежним размерам.

По словам супруги пострадавшего, врачи предупредили семью о необратимости изменений.

Семья собирает деньги на лечение

Сейчас семья Сэма Пира пытается собрать около 20 тысяч фунтов стерлингов на операцию в частной клинике. Предполагается, что вмешательство поможет облегчить состояние и улучшить качество жизни пациента.

Супруга мужчины признается, что не ожидала столь тяжелых последствий от купания в открытой воде, и надеется, что их история станет предупреждением для других.

Медицинское предупреждение

Специалисты отмечают, что даже незначительные повреждения кожи при контакте с природными водоемами могут стать «воротами» для опасных бактерий. В отдельных случаях это приводит к тяжелым инфекциям и длительным осложнениям.