Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
05.05.2026, 07:46

Четырехлетняя девочка выпила бутылку виски в качестве наказания и умерла

В США расследуется трагическая гибель четырехлетней девочки, которую, по данным следствия, заставили выпить алкоголь в качестве наказания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Star.

Фото: istockphoto.com

Трагедия в американской семье

В Соединённых Штатах рассматривается резонансное уголовное дело, связанное со смертью четырехлетнего ребенка. По данным материалов следствия, трагедия произошла после того, как девочка выпила виски, оставленный на кухне, а затем была принуждена продолжить употребление алкоголя в качестве наказания.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привлек внимание правоохранительных органов.

Обстоятельства произошедшего

Как следует из материалов дела, ребенок сделал один глоток из бутылки виски, которая находилась на кухонной поверхности. После этого, по версии обвинения, бабушка девочки заставила ее допить оставшийся алкоголь.

Мать ребенка, 27-летняя Кадья Рекорд, находилась в доме и, по данным следствия, не вмешалась в происходящее. Впоследствии ей также были предъявлены обвинения, судебное разбирательство по ее делу состоится отдельно.

Состояние ребенка и выводы медиков

Медицинские службы прибыли на место после вызова, однако девочка уже находилась без сознания. Несмотря на оказанную помощь, спасти ребенка не удалось.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, уровень алкоголя в крови девочки составил 0,68 промилле. Это значение многократно превышает допустимую норму для взрослого человека.

Позиция обвинения

В ходе судебных слушаний представители прокуратуры охарактеризовали ситуацию в семье как устойчивую модель жестокого обращения с ребенком.

По версии обвинения, в доме формировалась неблагоприятная атмосфера, в которой девочка подвергалась психологическому давлению. Также утверждается, что ребенок сталкивался с обвинениями в «воровстве», когда пытался брать еду или воду.

Решение суда и позиция защиты

Изначально одной из фигуранток дела было предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Однако присяжные признали ее виновной в менее тяжком преступлении — непредумышленном убийстве.

Защита настаивает, что произошедшее было трагической случайностью. Адвокат обвиняемой утверждает, что она предпринимала попытки оказать первую помощь ребенку, включая проведение сердечно-легочной реанимации.

Продолжение разбирательства

Дело продолжает рассматриваться в судебной системе США. Отдельные обвинения в отношении матери ребенка также будут изучены в ходе последующих слушаний.

