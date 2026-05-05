05.05.2026, 18:24

Ученый поставил точку в споре: от кого на самом деле зависит интеллект ребенка

Новости Мира 0 600

Интеллект ребенка формируется под влиянием множества факторов, а не передается преимущественно от матери, как принято считать, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Миф о «материнском интеллекте» поставили под сомнение

Распространенное утверждение о том, что уровень интеллекта ребенок в большей степени наследует от матери, не соответствует действительности. Об этом рассказал генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

По его словам, подобные представления упрощают сложную природу наследственности и не отражают реальной картины.

Как на самом деле передается интеллект

Специалист пояснил, что хотя часть генов, влияющих на когнитивные способности, действительно связана с X-хромосомой, большинство из них расположено в аутосомах — неполовых хромосомах. Это означает, что вклад обоих родителей в формирование интеллекта ребенка примерно равный.

При этом интеллект не является «готовым набором», который можно получить от одного из родителей. Он формируется как результат сложного взаимодействия генетических факторов и окружающей среды.

Тысячи генов и никакого «главного»

Интеллект относится к так называемым полигенным признакам. Это означает, что за него отвечают не один или два гена, а тысячи различных генетических вариантов.

Каждый из них оказывает минимальное влияние, однако в совокупности они формируют когнитивные способности человека. Среди наиболее изученных генов, связанных с памятью, вниманием и обучением, ученые выделяют CHRM2, BDNF и COMT. Тем не менее ни один из них не может определить уровень интеллекта самостоятельно.

Роль среды: не менее важный фактор

По оценкам ученых, наследуемость интеллекта у детей составляет примерно 20–40%. Остальная часть зависит от внешних условий.

Ключевое значение имеют образование, питание, социальная среда и уровень развития ребенка. Именно эти факторы во многом определяют, насколько реализуется генетический потенциал.

Почему нельзя «унаследовать ум»

Эксперт подчеркивает, что ни интеллект, ни характер не передаются напрямую от родителей. Генетика задает лишь определенные возможности, но их реализация зависит от множества обстоятельств.

Таким образом, идея о том, что ребенок обязательно унаследует интеллект от матери, является мифом, который не подтверждается современными научными данными.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь