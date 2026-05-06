В США назвали город, который может уйти под воду

Ученые предупреждают: Новый Орлеан оказался в зоне критического риска — последствия изменения климата могут сделать его непригодным для жизни уже в обозримом будущем.

Фото: David J. Phillip/AP

Город на грани: ученые говорят о «точке невозврата»

Американский Новый Орлеан достиг стадии, которую исследователи называют «точкой невозврата». Согласно аналитической работе, опубликованной в Nature Sustainability, процесс деградации окружающей среды уже невозможно остановить полностью — даже при резком снижении выбросов.

Речь идет не о внезапной катастрофе, а о постепенном, но неизбежном сценарии: в течение нескольких десятилетий город рискует оказаться фактически окруженным водой.

Подъем океана и исчезающие болота

Ключевая угроза связана с сочетанием двух факторов — повышением уровня моря и разрушением прибрежных экосистем. Южная часть штата Луизиана стремительно теряет водно-болотные угодья, которые ранее выполняли роль естественного барьера.

По оценкам ученых:

уровень моря может подняться на 3–7 метров;

до 75% прибрежных болот будет утрачено;

береговая линия сместится на десятки километров вглубь суши.

В результате такие города, как Новый Орлеан и Батон-Руж, могут оказаться изолированными от основной территории.

Исторический прецедент: климат 125 тысяч лет назад

Авторы исследования сравнивают текущие изменения с периодом межледниковья около 125 тысяч лет назад, когда Земля уже сталкивалась с аналогичным потеплением. Тогда это также привело к значительному подъему уровня мирового океана.

Разница сегодня — в скорости процессов: современные изменения происходят гораздо быстрее, что усиливает риски для прибрежных городов.

«Город не удержать»: мнение экспертов

Один из авторов исследования, эксперт Тулейнский университет Джесси Кинан считает, что даже немедленная остановка глобального потепления не спасет город.

По его словам, в перспективе Новый Орлеан превратится в территорию, окруженную водой, а его географическое положение ниже уровня моря делает защиту практически невозможной.

Схожую позицию разделяет географ Университет Алабамы Ваньюнь Шао. Она описывает ситуацию как «бомбу замедленного действия» и подчеркивает, что речь идет об одном из самых высоких темпов подъема уровня моря в мире.

Переселение становится неизбежным

На фоне этих прогнозов ученые все чаще говорят о необходимости организованного переселения населения. В городе проживает около 360 тысяч человек, и, по мнению экспертов, подготовка к миграции должна начинаться уже сейчас.

Особое внимание предлагается уделить наиболее уязвимым группам — малообеспеченным жителям и тем, кто проживает в зонах повышенного риска.

Дополнительные риски: проседание грунта

Еще один фактор, усугубляющий ситуацию, — постепенное проседание почвы. Как отметил специалист Университет Южной Флориды Тимоти Диксон, именно сочетание этого процесса с ростом уровня моря делает регион особенно уязвимым.

При этом эксперты уточняют: речь не идет о немедленном исчезновении города, однако окно для принятия решений стремительно сокращается.

Глобальный сигнал тревоги

Ситуация вокруг Новый Орлеан рассматривается учеными как показатель того, с какими вызовами могут столкнуться другие прибрежные регионы мира. Луизиана уже сейчас называется одной из самых уязвимых зон планеты с точки зрения физических последствий климатических изменений.