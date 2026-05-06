В США назвали город, который может уйти под воду

Ученые предупреждают: Новый Орлеан оказался в зоне критического риска — последствия изменения климата могут сделать его непригодным для жизни уже в обозримом будущем, сообщает Lada.kz со ссылкой на scientica.ru.
Американский Новый Орлеан достиг стадии, которую исследователи называют «точкой невозврата». Согласно аналитической работе, опубликованной в Nature Sustainability, процесс деградации окружающей среды уже невозможно остановить полностью — даже при резком снижении выбросов.
Речь идет не о внезапной катастрофе, а о постепенном, но неизбежном сценарии: в течение нескольких десятилетий город рискует оказаться фактически окруженным водой.
Ключевая угроза связана с сочетанием двух факторов — повышением уровня моря и разрушением прибрежных экосистем. Южная часть штата Луизиана стремительно теряет водно-болотные угодья, которые ранее выполняли роль естественного барьера.
По оценкам ученых:
В результате такие города, как Новый Орлеан и Батон-Руж, могут оказаться изолированными от основной территории.
Авторы исследования сравнивают текущие изменения с периодом межледниковья около 125 тысяч лет назад, когда Земля уже сталкивалась с аналогичным потеплением. Тогда это также привело к значительному подъему уровня мирового океана.
Разница сегодня — в скорости процессов: современные изменения происходят гораздо быстрее, что усиливает риски для прибрежных городов.
Один из авторов исследования, эксперт Тулейнский университет Джесси Кинан считает, что даже немедленная остановка глобального потепления не спасет город.
По его словам, в перспективе Новый Орлеан превратится в территорию, окруженную водой, а его географическое положение ниже уровня моря делает защиту практически невозможной.
Схожую позицию разделяет географ Университет Алабамы Ваньюнь Шао. Она описывает ситуацию как «бомбу замедленного действия» и подчеркивает, что речь идет об одном из самых высоких темпов подъема уровня моря в мире.
На фоне этих прогнозов ученые все чаще говорят о необходимости организованного переселения населения. В городе проживает около 360 тысяч человек, и, по мнению экспертов, подготовка к миграции должна начинаться уже сейчас.
Особое внимание предлагается уделить наиболее уязвимым группам — малообеспеченным жителям и тем, кто проживает в зонах повышенного риска.
Еще один фактор, усугубляющий ситуацию, — постепенное проседание почвы. Как отметил специалист Университет Южной Флориды Тимоти Диксон, именно сочетание этого процесса с ростом уровня моря делает регион особенно уязвимым.
При этом эксперты уточняют: речь не идет о немедленном исчезновении города, однако окно для принятия решений стремительно сокращается.
Ситуация вокруг Новый Орлеан рассматривается учеными как показатель того, с какими вызовами могут столкнуться другие прибрежные регионы мира. Луизиана уже сейчас называется одной из самых уязвимых зон планеты с точки зрения физических последствий климатических изменений.
