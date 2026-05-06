Американский астронавт рассказал о встрече с внеземным разумом в собственной спальне

Бывший американский астронавт Брайан Бинни рассказал о загадочном инциденте, который, по его словам, произошёл у него дома и был связан с неопознанными летающими объектами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: dailymail

Необычное признание астронавта

Бывший астронавт США Брайан Бинни заявил, что столкнулся с неопознанными летающими объектами в собственном доме в Калифорнии. О своём опыте он рассказал спустя почти два десятилетия молчания, поделившись деталями в рамках документального проекта, над которым работали несколько лет.

Сообщается, что информация о его признании была представлена в фильме, посвящённом возможным контактам человека с внеземными явлениями.

Событие, произошедшее в спальне

По словам Бинни, инцидент произошёл ранним утром в декабре 2003 года. Он находился у себя дома, когда заметил два ярких световых объекта за окном спальни. Эти огни, как утверждает астронавт, приблизились к нему и двигались так, будто «изучали» его.

При этом он отметил, что подобное поведение и характер свечения не похожи ни на один известный ему природный или техногенный феномен. Бинни подчеркнул, что никогда не сталкивался с подобным ни до, ни после этого случая.

Долгое молчание и решение рассказать

Бывший астронавт рассказал, что долгое время предпочитал не говорить об этом эпизоде публично. Причиной молчания он назвал отсутствие уверенности в том, как подобное заявление может быть воспринято обществом и научным сообществом.

Лишь спустя почти 20 лет он решил поделиться своей историей, согласившись участвовать в съёмках документального фильма, посвящённого теме неопознанных явлений.

Реакция создателей фильма

Исполнительный продюсер проекта заявил, что к словам Бинни следует отнестись серьёзно, учитывая его профессиональный опыт. Брайан Бинни служил военным лётчиком и был астронавтом, что, по мнению авторов фильма, придаёт его рассказу дополнительный вес.

При этом подчёркивается, что история остаётся личным свидетельством и не имеет официального научного подтверждения.