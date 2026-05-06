18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.01
543.55
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.05.2026, 07:51

Американский астронавт рассказал о встрече с внеземным разумом в собственной спальне

Новости Мира 0 640

Бывший американский астронавт Брайан Бинни рассказал о загадочном инциденте, который, по его словам, произошёл у него дома и был связан с неопознанными летающими объектами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: dailymail
Фото: dailymail

Необычное признание астронавта

Бывший астронавт США Брайан Бинни заявил, что столкнулся с неопознанными летающими объектами в собственном доме в Калифорнии. О своём опыте он рассказал спустя почти два десятилетия молчания, поделившись деталями в рамках документального проекта, над которым работали несколько лет.

Сообщается, что информация о его признании была представлена в фильме, посвящённом возможным контактам человека с внеземными явлениями.

Событие, произошедшее в спальне

По словам Бинни, инцидент произошёл ранним утром в декабре 2003 года. Он находился у себя дома, когда заметил два ярких световых объекта за окном спальни. Эти огни, как утверждает астронавт, приблизились к нему и двигались так, будто «изучали» его.

При этом он отметил, что подобное поведение и характер свечения не похожи ни на один известный ему природный или техногенный феномен. Бинни подчеркнул, что никогда не сталкивался с подобным ни до, ни после этого случая.

Долгое молчание и решение рассказать

Бывший астронавт рассказал, что долгое время предпочитал не говорить об этом эпизоде публично. Причиной молчания он назвал отсутствие уверенности в том, как подобное заявление может быть воспринято обществом и научным сообществом.

Лишь спустя почти 20 лет он решил поделиться своей историей, согласившись участвовать в съёмках документального фильма, посвящённого теме неопознанных явлений.

Реакция создателей фильма

Исполнительный продюсер проекта заявил, что к словам Бинни следует отнестись серьёзно, учитывая его профессиональный опыт. Брайан Бинни служил военным лётчиком и был астронавтом, что, по мнению авторов фильма, придаёт его рассказу дополнительный вес.

При этом подчёркивается, что история остаётся личным свидетельством и не имеет официального научного подтверждения.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь