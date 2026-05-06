18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.01
543.55
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.05.2026, 11:02

Что происходит с человеком после 30 дней без жалоб на судьбу

Новости Мира 0 346

Всего один месяц без жалоб способен заметно изменить мышление, эмоциональное состояние и даже поведение человека. К такому выводу приходят как исследователи, так и участники психологических экспериментов, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Жалобы как привычка, которая работает против человека

Многие не замечают, как часто они жалуются — на погоду, усталость, людей вокруг или обстоятельства. Однако психологи отмечают: такая модель поведения быстро становится автоматической и формирует устойчивый негативный фон восприятия жизни.

В отдельных исследованиях, в том числе упоминаемых специалистами Университета Джонса Хопкинса, указывается, что регулярные жалобы связаны с повышенной выработкой гормонов стресса. Это может влиять на концентрацию, эмоциональную устойчивость и способность принимать решения.

Эксперимент журналистки: месяц без негатива

Американская журналистка Линдси Холмс провела личный эксперимент — она полностью отказалась от жалоб на 30 дней и вела дневник наблюдений.

Первым открытием стало то, что жалобы возникают автоматически. Даже мелкие бытовые ситуации — усталость утром, очередь в магазине или плохая погода — запускали привычную реакцию недовольства.

Со временем она заметила, что мозг словно «по инерции» ищет негатив даже там, где его можно не фиксировать.

Как жалобы влияют на социальные связи

Эксперимент показал и ещё один интересный эффект: негативные разговоры часто становятся способом сближения между людьми. Обсуждение проблем, критика начальства или обстоятельств создают иллюзию общности.

Однако у этого есть обратная сторона — такая модель общения закрепляет фокус на негативе и усиливает эмоциональное напряжение внутри коллектива.

Что изменилось через месяц

По итогам 30 дней участники подобных экспериментов, включая Линдси Холмс, отмечали снижение внутреннего напряжения и так называемой «ментальной жвачки» — постоянного прокручивания негативных мыслей.

Постепенно эмоции стали восприниматься спокойнее, а реакции на бытовые раздражители — менее острыми. Отдельные участники также отмечали рост ощущения контроля над собственной жизнью и решениями.

Почему постоянные жалобы утомляют

Психологи выделяют категорию людей, для которых жалобы становятся основным стилем общения. В таких случаях негатив используется не как реакция на ситуацию, а как привычный способ взаимодействия с окружающими.

Специалисты также отмечают, что постоянное погружение в чужой негатив может эмоционально истощать не меньше, чем собственные переживания. Поэтому подобное общение часто приводит к накоплению усталости и раздражительности.

Как изменить привычку жаловаться

Одним из подходов психологи называют осознанное переосмысление ситуации. Суть метода заключается не в подавлении эмоций, а в изменении фокуса внимания.

Вместо автоматического акцента на проблеме предлагается фиксировать и другие стороны происходящего — ресурсы, возможности или нейтральные факты. Такой подход постепенно снижает привычку реагировать через жалобы.

Итог

Опыт участников экспериментов показывает: даже короткий период без жалоб способен заметно повлиять на восприятие повседневности. Речь не о полном отказе от эмоций, а о снижении автоматической негативной реакции.

В результате человек начинает иначе реагировать на привычные ситуации и чаще переключается с жалобы на действие.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь