Учёные назвали группу крови с самой высокой устойчивостью к алкоголю

Исследования учёных из Японии, США и ряда европейских стран указывают на возможную связь между группой крови и реакцией организма на алкоголь. Однако специалисты подчёркивают: ключевую роль по-прежнему играют генетика, привычки и образ жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Первая группа крови: наиболее «устойчивая» по статистике

Согласно ряду наблюдений, люди с первой группой крови (0) демонстрируют более низкую статистическую предрасположенность к развитию алкогольной зависимости по сравнению с другими группами.

Отдельные исследования связывают это с особенностями свертываемости крови и уровнем отдельных биологических факторов, включая фактор Виллебранда. Указывается, что у носителей группы 0 он может быть ниже, что потенциально связано с меньшей склонностью к воспалительным процессам.

При этом учёные подчёркивают: речь идёт именно о статистических различиях, а не о «защите» организма от последствий употребления алкоголя.

Вторая группа крови: повышенные риски при долгосрочном воздействии

У носителей второй группы крови (A) в некоторых исследованиях отмечается более высокая вероятность формирования алкогольной зависимости.

При этом скорость переработки этанола у представителей групп A и 0 существенно не отличается, что говорит о том, что различия связаны не с метаболизмом алкоголя напрямую.

Также специалисты обращают внимание на другой фактор: у людей со второй группой крови чаще фиксируются сердечно-сосудистые риски, и в долгосрочной перспективе алкоголь может оказывать на них более выраженное негативное влияние.

Третья и четвёртая группы: меньше данных, больше неопределённости

Третья и четвёртая группы крови встречаются реже, поэтому статистических данных по ним меньше, а результаты исследований менее однозначны.

Тем не менее, отдельные научные работы указывают, что у носителей четвёртой группы крови может наблюдаться повышенная уязвимость к когнитивным нарушениям на фоне хронического злоупотребления алкоголем.

Учёные подчёркивают, что такие выводы требуют дальнейшего изучения и не могут считаться окончательными.

Что важно понимать: группа крови — не решающий фактор

Несмотря на интерес к теме, исследователи сходятся во мнении: группа крови не определяет степень «безопасности» алкоголя для организма.

Гораздо более значимыми факторами остаются:

наследственность и особенности обмена веществ

образ жизни и привычки

состояние печени и сердечно-сосудистой системы

частота и объёмы употребления алкоголя

Именно совокупность этих факторов формирует индивидуальные риски.