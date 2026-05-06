Учёные назвали группу крови с самой высокой устойчивостью к алкоголю

Исследования учёных из Японии, США и ряда европейских стран указывают на возможную связь между группой крови и реакцией организма на алкоголь. Однако специалисты подчёркивают: ключевую роль по-прежнему играют генетика, привычки и образ жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Согласно ряду наблюдений, люди с первой группой крови (0) демонстрируют более низкую статистическую предрасположенность к развитию алкогольной зависимости по сравнению с другими группами.
Отдельные исследования связывают это с особенностями свертываемости крови и уровнем отдельных биологических факторов, включая фактор Виллебранда. Указывается, что у носителей группы 0 он может быть ниже, что потенциально связано с меньшей склонностью к воспалительным процессам.
При этом учёные подчёркивают: речь идёт именно о статистических различиях, а не о «защите» организма от последствий употребления алкоголя.
У носителей второй группы крови (A) в некоторых исследованиях отмечается более высокая вероятность формирования алкогольной зависимости.
При этом скорость переработки этанола у представителей групп A и 0 существенно не отличается, что говорит о том, что различия связаны не с метаболизмом алкоголя напрямую.
Также специалисты обращают внимание на другой фактор: у людей со второй группой крови чаще фиксируются сердечно-сосудистые риски, и в долгосрочной перспективе алкоголь может оказывать на них более выраженное негативное влияние.
Третья и четвёртая группы крови встречаются реже, поэтому статистических данных по ним меньше, а результаты исследований менее однозначны.
Тем не менее, отдельные научные работы указывают, что у носителей четвёртой группы крови может наблюдаться повышенная уязвимость к когнитивным нарушениям на фоне хронического злоупотребления алкоголем.
Учёные подчёркивают, что такие выводы требуют дальнейшего изучения и не могут считаться окончательными.
Несмотря на интерес к теме, исследователи сходятся во мнении: группа крови не определяет степень «безопасности» алкоголя для организма.
Гораздо более значимыми факторами остаются:
Именно совокупность этих факторов формирует индивидуальные риски.
