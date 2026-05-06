18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.01
543.55
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.05.2026, 12:03

Учёные назвали группу крови с самой высокой устойчивостью к алкоголю

Новости Мира 0 562

Исследования учёных из Японии, США и ряда европейских стран указывают на возможную связь между группой крови и реакцией организма на алкоголь. Однако специалисты подчёркивают: ключевую роль по-прежнему играют генетика, привычки и образ жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik
Фото: freepik

Первая группа крови: наиболее «устойчивая» по статистике

Согласно ряду наблюдений, люди с первой группой крови (0) демонстрируют более низкую статистическую предрасположенность к развитию алкогольной зависимости по сравнению с другими группами.

Отдельные исследования связывают это с особенностями свертываемости крови и уровнем отдельных биологических факторов, включая фактор Виллебранда. Указывается, что у носителей группы 0 он может быть ниже, что потенциально связано с меньшей склонностью к воспалительным процессам.

При этом учёные подчёркивают: речь идёт именно о статистических различиях, а не о «защите» организма от последствий употребления алкоголя.

Вторая группа крови: повышенные риски при долгосрочном воздействии

У носителей второй группы крови (A) в некоторых исследованиях отмечается более высокая вероятность формирования алкогольной зависимости.

При этом скорость переработки этанола у представителей групп A и 0 существенно не отличается, что говорит о том, что различия связаны не с метаболизмом алкоголя напрямую.

Также специалисты обращают внимание на другой фактор: у людей со второй группой крови чаще фиксируются сердечно-сосудистые риски, и в долгосрочной перспективе алкоголь может оказывать на них более выраженное негативное влияние.

Третья и четвёртая группы: меньше данных, больше неопределённости

Третья и четвёртая группы крови встречаются реже, поэтому статистических данных по ним меньше, а результаты исследований менее однозначны.

Тем не менее, отдельные научные работы указывают, что у носителей четвёртой группы крови может наблюдаться повышенная уязвимость к когнитивным нарушениям на фоне хронического злоупотребления алкоголем.

Учёные подчёркивают, что такие выводы требуют дальнейшего изучения и не могут считаться окончательными.

Что важно понимать: группа крови — не решающий фактор

Несмотря на интерес к теме, исследователи сходятся во мнении: группа крови не определяет степень «безопасности» алкоголя для организма.

Гораздо более значимыми факторами остаются:

  • наследственность и особенности обмена веществ
  • образ жизни и привычки
  • состояние печени и сердечно-сосудистой системы
  • частота и объёмы употребления алкоголя

Именно совокупность этих факторов формирует индивидуальные риски.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь