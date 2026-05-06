© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.05.2026, 13:23

Школы Сингапура получили право на порку учеников

Новости Мира

В Сингапуре обновили правила школьной дисциплины, которые теперь позволяют применять телесные наказания к учащимся мужского пола за проявления буллинга, в том числе в цифровой среде. Речь идет о случаях кибербуллинга и систематического издевательства над другими учениками, сообщает Lada.kz со ссылкой на Guardian.

Согласно нововведениям, такая мера наказания рассматривается как крайняя и применяется только при наиболее серьезных нарушениях.

Кого могут наказать плетью

Телесные наказания предусмотрены исключительно для мальчиков, обучающихся в старших классах начальной школы и выше. Возраст учеников, подпадающих под эти правила, составляет от 9 до 12 лет и старше.

Максимально возможное наказание ограничено тремя ударами плетью. При этом подчеркивается, что решение принимается индивидуально и с учетом обстоятельств каждого случая.

Различие в подходе к мальчикам и девочкам

Власти Сингапура отдельно уточнили, что подобная мера не будет применяться к девочкам. Это связано с действующими правовыми нормами страны, запрещающими телесные наказания в отношении женщин.

Для учащихся женского пола предусмотрены другие дисциплинарные меры — отстранение от занятий, снижение оценки за поведение и иные школьные санкции.

Условия применения наказания

Министр образования Сингапура Десмонд Ли заявил, что телесные наказания не являются первоочередной мерой воздействия. Их использование допускается только в случае, если другие способы воспитательного воздействия не дали результата.

Он подчеркнул, что в школах действуют строгие протоколы безопасности. Решение о наказании должно быть одобрено директором, а само его проведение доверяется только уполномоченным педагогам.

Также учитываются такие факторы, как возраст и зрелость ученика, а также ожидаемый воспитательный эффект от меры.

Реакция и международная критика

В Министерстве образования Сингапура сообщили, что перед введением новых правил в течение года изучали проблему школьной травли и её масштабы.

Тем временем международные организации, включая ЮНИСЕФ, выступили с критикой телесных наказаний в отношении детей, заявляя о необходимости более гуманных методов борьбы с буллингом и воспитания школьников.

