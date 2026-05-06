Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
06.05.2026, 14:34

Как мать прятала дочь от всего мира: в Германии раскрыли шокирующую семейную тайну

Суд в Германии приговорил женщину к пяти годам лишения свободы за многолетнее удержание дочери в изоляции и введение окружающих в заблуждение о её местонахождении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pinterest.com

Ребёнка обнаружили спустя годы полной изоляции

В Германии завершилось громкое судебное разбирательство по делу о длительном незаконном удержании ребёнка. Женщину признали виновной в том, что она в течение семи лет не выпускала собственную дочь из дома и полностью ограничила её контакты с внешним миром.

Ребёнка обнаружили в сентябре 2022 года в одном из жилых домов. Как выяснилось позже, значительную часть своей жизни девочка провела в закрытом пространстве, не имея возможности выходить на улицу.

Ложь об «отъезде в Италию» скрывала реальность

Следствие установило, что мать сознательно разорвала отношения с отцом ребёнка и сообщила ему, будто уехала вместе с дочерью в Италию. Эта версия на протяжении нескольких лет позволяла скрывать фактическое положение дел.

По данным местных СМИ, в поддержании обмана могли участвовать бабушка и дедушка. Они, как предполагается, выполняли поручения женщины и распространяли ложную информацию о том, что ребёнок якобы живёт за границей.

Семья жила среди людей, но никто не заметил трагедии

Особое внимание следствия вызвал факт того, что все члены семьи были известны в своём городе, однако происходящее внутри дома долгие годы оставалось незамеченным. Обстоятельства дела вызвали широкий общественный резонанс в Германии.

Последствия для ребёнка оказались тяжёлыми

Из-за длительной изоляции девочка не посещала школу и не проходила медицинское наблюдение. В результате у неё были выявлены серьёзные нарушения развития, в том числе физического характера.

Специалисты отмечают, что длительное отсутствие социализации в раннем возрасте может приводить к тяжёлым и часто необратимым последствиям для здоровья и психики.

Приговор суда

Судебный процесс неоднократно переносился, однако в итоге было вынесено окончательное решение.

Женщина приговорена к пяти годам лишения свободы. Бабушка получила два года заключения. Дедушка, признанный соучастником, отделался условным сроком.

