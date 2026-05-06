06.05.2026, 16:02

Ребенок, который родился дважды: редкий случай во Флориде шокировал врачей

Новости Мира

Во Флориде произошёл редчайший медицинский случай: младенец фактически появился на свет дважды в ходе сложной внутриутробной операции и последующего рождения, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian.

Фото: Orlando Health
Редкий диагноз на раннем сроке

Как сообщает The Guardian, на 19-й неделе беременности врачи обнаружили у плода синдром обструкции верхних дыхательных путей — крайне редкое состояние, при котором дыхательные пути частично или полностью блокируются.

По словам специалистов, подобные случаи встречаются крайне редко даже в мировой практике. Один из ведущих врачей, доктор Эмануэль Властос, за десятилетия работы сталкивался с подобной патологией лишь несколько раз, и далеко не все беременности удавалось сохранить.

Попытка спасти ребенка и сложное решение врачей

Первоначально медики попытались провести внутриутробное вмешательство с использованием лазерной технологии, однако первая операция не дала ожидаемого результата.

После этого команда врачей приняла необычное и крайне сложное решение — провести поэтапное хирургическое вмешательство, чтобы дать ребенку шанс на выживание.

«Два рождения» в одной беременности

Когда срок беременности достиг 25 недель, врачи провели частичное хирургическое вмешательство. Ребенка аккуратно извлекли таким образом, чтобы обеспечить доступ к дыхательным путям, при этом сохранялась связь с плацентой.

Специалист-отоларинголог сразу же провёл необходимые медицинские действия для восстановления проходимости дыхательных путей. После завершения этапа вмешательства плод был возвращён обратно в матку для дальнейшего развития.

Финальное рождение спустя шесть недель

Спустя шесть недель после операции ребенок появился на свет окончательно. Его вес составил около 1,4 килограмма, что соответствовало глубокой недоношенности.

Сразу после рождения мальчика перевели в отделение интенсивной терапии, где он провёл несколько месяцев под наблюдением врачей.

Состояние ребенка и прогнозы

Сейчас ребенок продолжает получать медицинскую поддержку, включая аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи отмечают, что ему предстоят дополнительные операции и длительная реабилитация.

Несмотря на сложное состояние, специалисты оценивают его выживаемость как успешный результат уникального и рискованного медицинского подхода.

Реакция семьи и врачей

Родители ребенка называют произошедшее настоящим чудом и выражают благодарность медицинской команде, которая приняла участие в спасении их сына.

Врачи же подчеркивают, что случай во Флориде может стать важным примером в мировой практике лечения редких внутриутробных патологий, хотя подобные вмешательства остаются крайне рискованными и применяются в исключительных ситуациях.

