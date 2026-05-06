Ребенок, который родился дважды: редкий случай во Флориде шокировал врачей

Во Флориде произошёл редчайший медицинский случай: младенец фактически появился на свет дважды в ходе сложной внутриутробной операции и последующего рождения, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Guardian.
Как сообщает The Guardian, на 19-й неделе беременности врачи обнаружили у плода синдром обструкции верхних дыхательных путей — крайне редкое состояние, при котором дыхательные пути частично или полностью блокируются.
По словам специалистов, подобные случаи встречаются крайне редко даже в мировой практике. Один из ведущих врачей, доктор Эмануэль Властос, за десятилетия работы сталкивался с подобной патологией лишь несколько раз, и далеко не все беременности удавалось сохранить.
Первоначально медики попытались провести внутриутробное вмешательство с использованием лазерной технологии, однако первая операция не дала ожидаемого результата.
После этого команда врачей приняла необычное и крайне сложное решение — провести поэтапное хирургическое вмешательство, чтобы дать ребенку шанс на выживание.
Когда срок беременности достиг 25 недель, врачи провели частичное хирургическое вмешательство. Ребенка аккуратно извлекли таким образом, чтобы обеспечить доступ к дыхательным путям, при этом сохранялась связь с плацентой.
Специалист-отоларинголог сразу же провёл необходимые медицинские действия для восстановления проходимости дыхательных путей. После завершения этапа вмешательства плод был возвращён обратно в матку для дальнейшего развития.
Спустя шесть недель после операции ребенок появился на свет окончательно. Его вес составил около 1,4 килограмма, что соответствовало глубокой недоношенности.
Сразу после рождения мальчика перевели в отделение интенсивной терапии, где он провёл несколько месяцев под наблюдением врачей.
Сейчас ребенок продолжает получать медицинскую поддержку, включая аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи отмечают, что ему предстоят дополнительные операции и длительная реабилитация.
Несмотря на сложное состояние, специалисты оценивают его выживаемость как успешный результат уникального и рискованного медицинского подхода.
Родители ребенка называют произошедшее настоящим чудом и выражают благодарность медицинской команде, которая приняла участие в спасении их сына.
Врачи же подчеркивают, что случай во Флориде может стать важным примером в мировой практике лечения редких внутриутробных патологий, хотя подобные вмешательства остаются крайне рискованными и применяются в исключительных ситуациях.
Комментарии0 комментарий(ев)