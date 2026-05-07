Температура воды в Каспийском море
«Очень и очень серьезно»: Россия призвала иностранных дипломатов покинуть Киев

Москва предупредила о возможном массированном ударе по украинской столице в случае атак 9 мая, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Министерство иностранных дел России направило зарубежным дипломатическим миссиям официальную ноту с призывом эвакуировать сотрудников из Киева. Поводом стали заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможных атаках во время парада Победы в Москве и последующая реакция российского Минобороны.

Россия направила дипломатам официальное предупреждение

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, уведомления получили все аккредитованные при МИД РФ иностранные посольства и представительства международных организаций.

В документе содержится ссылка на заявление Минобороны России, согласно которому в случае попыток сорвать объявленное перемирие на 8 и 9 мая и нанести удары по российской столице Москва готова ответить массированным ракетным ударом по центру Киева.

В министерстве подчеркнули, что ранее Россия воздерживалась от подобных действий «по гуманитарным соображениям». При этом иностранным дипломатам и гражданскому населению украинской столицы рекомендовали своевременно покинуть город.

В ноте говорится, что власти иностранных государств должны «с максимальной ответственностью» отнестись к этому предупреждению.

В МИД РФ заявили о «неотвратимости ответа»

Российская сторона также заявила о неизбежности ответных действий в случае реализации, как утверждается в документе, «террористических замыслов» Киева в период празднования Дня Победы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что западные страны не смогут проигнорировать прозвучавшие заявления.

По ее словам, государства коллективного Запада якобы участвуют в поддержке Украины и несут ответственность за происходящее. Захарова также обвинила европейские страны в уничтожении советских памятников и пересмотре исторической памяти о Второй мировой войне.

Она отдельно призвала воспринимать предупреждение Минобороны РФ «очень и очень серьезно».

Поводом стали слова Зеленского о параде 9 мая

Резкая реакция Москвы последовала после выступления президента Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая.

Во время мероприятия Зеленский заявил, что украинские беспилотники «могут пролететь» над парадом в Москве.

Незадолго до этого Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Минобороны РФ выразили надежду, что украинская сторона также поддержит режим прекращения огня.

Киев отверг предложение о перемирии

Изначально украинские власти не дали прямого ответа на инициативу Москвы. Позже Зеленский сообщил о введении собственного «режима тишины» с ночи 6 мая и заявил, что Украина будет действовать «зеркально».

Эту позицию поддержал глава украинского МИД Андрей Сибига.

Однако позже издание The Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что Киев не намерен соблюдать предложенное Россией перемирие в дни празднования 9 мая.

По информации издания, украинская сторона не видит смысла придерживаться режима прекращения огня «во время парада».

В Украине и России обменялись обвинениями

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что российская сторона якобы сама нарушила объявленный режим тишины и нанесла удары по украинской территории.

В России, в свою очередь, назвали происходящее очередной провокацией. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Украина, по мнению Москвы, ранее уже неоднократно нарушала договоренности о прекращении огня, включая пасхальное перемирие.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь