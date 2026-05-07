«Аэрофлот» ужесточил правила провоза пауэрбанков

«Аэрофлот» обновил правила перевозки пауэрбанков на рейсах: теперь внешние аккумуляторы можно брать только в салон, использовать на борту — с ограничениями, а их количество на одного пассажира строго лимитировано, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Авиакомпания «Аэрофлот» ввела новые требования к перевозке внешних аккумуляторов на своих рейсах. Изменения касаются как количества устройств, так и условий их использования во время полета.

Теперь пассажирам запрещено сдавать пауэрбанки в зарегистрированный багаж — их разрешено перевозить исключительно в ручной клади. Кроме того, вводится ограничение по количеству: один человек может взять на борт не более двух устройств.

Что теперь запрещено на борту

Согласно обновленным правилам, использование внешних аккумуляторов во время полета также попало под ограничения. Пассажирам нельзя заряжать устройства от пауэрбанков на борту самолета.

Отдельно подчеркивается, что их запрещено использовать для зарядки других гаджетов во время руления, взлета и посадки воздушного судна. Размещать аккумуляторы можно только в безопасной зоне — в кармане кресла или под сиденьем.

Ограничения по мощности и содержанию лития

«Аэрофлот» также уточнил технические требования к устройствам. Пауэрбанки с содержанием лития более 2 граммов, но менее 8 граммов допускаются к перевозке только с разрешения авиакомпании.

При этом аккумуляторы с содержанием лития свыше 8 граммов или мощностью более 160 Втч полностью запрещены к перевозке пассажирами. Такие устройства могут перевозиться только как опасный груз через грузовые терминалы аэропортов.

Почему вводятся новые правила

Подобные меры в авиации объясняются требованиями безопасности. Литий-ионные аккумуляторы относятся к потенциально опасным грузам, поскольку при повреждении или перегреве могут представлять риск возгорания.

Авиакомпании по всему миру постепенно усиливают контроль за перевозкой подобных устройств, особенно на фоне роста количества электроники, которую пассажиры берут с собой в поездки.

Как изменится перелет для пассажиров

Для пассажиров новые правила означают необходимость заранее проверять характеристики своих устройств и учитывать ограничения по количеству. Особое внимание теперь уделяется правильному хранению пауэрбанков в салоне и запрету на их использование в ключевые фазы полета.