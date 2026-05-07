18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.05.2026, 07:04

«Аэрофлот» ужесточил правила провоза пауэрбанков

Новости Мира 0 412

«Аэрофлот» обновил правила перевозки пауэрбанков на рейсах: теперь внешние аккумуляторы можно брать только в салон, использовать на борту — с ограничениями, а их количество на одного пассажира строго лимитировано, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: forbes.ru
Фото: forbes.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» ввела новые требования к перевозке внешних аккумуляторов на своих рейсах. Изменения касаются как количества устройств, так и условий их использования во время полета.

Теперь пассажирам запрещено сдавать пауэрбанки в зарегистрированный багаж — их разрешено перевозить исключительно в ручной клади. Кроме того, вводится ограничение по количеству: один человек может взять на борт не более двух устройств.

Что теперь запрещено на борту

Согласно обновленным правилам, использование внешних аккумуляторов во время полета также попало под ограничения. Пассажирам нельзя заряжать устройства от пауэрбанков на борту самолета.

Отдельно подчеркивается, что их запрещено использовать для зарядки других гаджетов во время руления, взлета и посадки воздушного судна. Размещать аккумуляторы можно только в безопасной зоне — в кармане кресла или под сиденьем.

Ограничения по мощности и содержанию лития

«Аэрофлот» также уточнил технические требования к устройствам. Пауэрбанки с содержанием лития более 2 граммов, но менее 8 граммов допускаются к перевозке только с разрешения авиакомпании.

При этом аккумуляторы с содержанием лития свыше 8 граммов или мощностью более 160 Втч полностью запрещены к перевозке пассажирами. Такие устройства могут перевозиться только как опасный груз через грузовые терминалы аэропортов.

Почему вводятся новые правила

Подобные меры в авиации объясняются требованиями безопасности. Литий-ионные аккумуляторы относятся к потенциально опасным грузам, поскольку при повреждении или перегреве могут представлять риск возгорания.

Авиакомпании по всему миру постепенно усиливают контроль за перевозкой подобных устройств, особенно на фоне роста количества электроники, которую пассажиры берут с собой в поездки.

Как изменится перелет для пассажиров

Для пассажиров новые правила означают необходимость заранее проверять характеристики своих устройств и учитывать ограничения по количеству. Особое внимание теперь уделяется правильному хранению пауэрбанков в салоне и запрету на их использование в ключевые фазы полета.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь