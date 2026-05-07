Названы 5 скрытых заболеваний, которые разрушают организм без симптомов

Некоторые опасные заболевания могут годами развиваться почти без симптомов, постепенно разрушая организм. Врач рассказала, какие «тихие болезни» чаще всего остаются незамеченными и чем они опасны, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Опасные хронические заболевания нередко протекают скрыто и обнаруживаются случайно — уже на стадии осложнений. Об этом рассказала врач-терапевт АО «Медицина» Оксана Серебрякова. По ее словам, часть таких состояний может годами не давать выраженных симптомов, но при этом постепенно повреждать сердце, сосуды, кости и нервную систему.
Первичная гипертония — одно из самых распространенных «тихих» заболеваний. Она может долго не проявляться специфическими признаками, однако уже в этот период повышенное давление оказывает негативное влияние на организм.
Как отмечает специалист, многие пациенты узнают о проблеме случайно — во время профосмотров или перед медицинскими процедурами.
Опасность заключается в том, что неконтролируемое давление повышает риск:
Регулярный контроль артериального давления позволяет значительно снизить риски осложнений.
Диабет 2 типа может развиваться незаметно в течение 7–10 лет. При этом повышенный уровень сахара уже постепенно повреждает сосуды, почки, глаза и нервную систему.
Последствия нелеченного диабета могут включать:
Заболевание часто выявляется случайно при анализах крови. Врач рекомендует регулярно проверять уровень глюкозы, особенно при лишнем весе и наследственной предрасположенности.
Нарушение обмена липидов (жиров крови) также не имеет выраженных симптомов. Человек может чувствовать себя абсолютно здоровым, пока не разовьется атеросклероз.
Опасность состояния заключается в повышенном риске:
Выявить проблему можно только с помощью анализа крови — липидного профиля. Его рекомендуется сдавать регулярно после 40 лет или раньше при наличии факторов риска.
Остеопороз называют «тихим» заболеванием, потому что он не вызывает боли и заметных симптомов до момента перелома.
Чаще всего возникают:
В пожилом возрасте такие травмы могут резко ухудшить качество жизни и повысить риск осложнений.
Для профилактики важны:
Синдром обструктивного апноэ сна часто остается незамеченным, так как эпизоды остановки дыхания происходят ночью.
К возможным признакам относятся:
При этом заболевание повышает риск:
При подозрении важно обратиться к врачу для диагностики.
Все перечисленные состояния объединяет одно: они могут долго не проявляться, но постепенно приводят к тяжелым последствиям.
Врачи подчеркивают, что снизить риски помогают:
Ранняя диагностика позволяет предотвратить развитие опасных осложнений и сохранить здоровье на долгие годы.
