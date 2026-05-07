Названы 5 скрытых заболеваний, которые разрушают организм без симптомов

Некоторые опасные заболевания могут годами развиваться почти без симптомов, постепенно разрушая организм. Врач рассказала, какие «тихие болезни» чаще всего остаются незамеченными и чем они опасны, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: fiercehealthcare.com

Опасные хронические заболевания нередко протекают скрыто и обнаруживаются случайно — уже на стадии осложнений. Об этом рассказала врач-терапевт АО «Медицина» Оксана Серебрякова. По ее словам, часть таких состояний может годами не давать выраженных симптомов, но при этом постепенно повреждать сердце, сосуды, кости и нервную систему.

Гипертония: разрушение сосудов без боли

Первичная гипертония — одно из самых распространенных «тихих» заболеваний. Она может долго не проявляться специфическими признаками, однако уже в этот период повышенное давление оказывает негативное влияние на организм.

Как отмечает специалист, многие пациенты узнают о проблеме случайно — во время профосмотров или перед медицинскими процедурами.

Опасность заключается в том, что неконтролируемое давление повышает риск:

инфаркта и инсульта

сердечной и почечной недостаточности

сосудистой деменции

Регулярный контроль артериального давления позволяет значительно снизить риски осложнений.

Диабет 2 типа: скрытое развитие до 10 лет

Диабет 2 типа может развиваться незаметно в течение 7–10 лет. При этом повышенный уровень сахара уже постепенно повреждает сосуды, почки, глаза и нервную систему.

Последствия нелеченного диабета могут включать:

ухудшение зрения вплоть до слепоты

хроническую почечную недостаточность

риск инфарктов и инсультов

поражение нервов и ампутации

Заболевание часто выявляется случайно при анализах крови. Врач рекомендует регулярно проверять уровень глюкозы, особенно при лишнем весе и наследственной предрасположенности.

Дислипидемия: «скрытый» холестерин

Нарушение обмена липидов (жиров крови) также не имеет выраженных симптомов. Человек может чувствовать себя абсолютно здоровым, пока не разовьется атеросклероз.

Опасность состояния заключается в повышенном риске:

ишемической болезни сердца

инсульта

инфаркта

Выявить проблему можно только с помощью анализа крови — липидного профиля. Его рекомендуется сдавать регулярно после 40 лет или раньше при наличии факторов риска.

Остеопороз: хрупкие кости без боли

Остеопороз называют «тихим» заболеванием, потому что он не вызывает боли и заметных симптомов до момента перелома.

Чаще всего возникают:

переломы шейки бедра

переломы позвонков

В пожилом возрасте такие травмы могут резко ухудшить качество жизни и повысить риск осложнений.

Для профилактики важны:

контроль плотности костной ткани

достаточное потребление кальция и витамина D

регулярная физическая активность

Апноэ сна: опасные остановки дыхания

Синдром обструктивного апноэ сна часто остается незамеченным, так как эпизоды остановки дыхания происходят ночью.

К возможным признакам относятся:

громкий храп

дневная сонливость

утренняя усталость

снижение концентрации

При этом заболевание повышает риск:

гипертонии

аритмий

инфаркта и инсульта

диабета 2 типа

При подозрении важно обратиться к врачу для диагностики.

Почему важно выявлять «тихие болезни» вовремя

Все перечисленные состояния объединяет одно: они могут долго не проявляться, но постепенно приводят к тяжелым последствиям.

Врачи подчеркивают, что снизить риски помогают:

регулярные профилактические осмотры

контроль давления, сахара и холестерина

оценка состояния костей

внимание к качеству сна

Ранняя диагностика позволяет предотвратить развитие опасных осложнений и сохранить здоровье на долгие годы.