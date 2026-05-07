07.05.2026, 09:32

Земля «разрывается пополам»: ученые выступили с важным предупреждением

Новости Мира

Ученые зафиксировали необычные процессы в зоне субдукции у берегов Канады, где тектоническая плита начала разрушаться, а не просто погружаться под континентальную плиту, сообщает Lada.kz со ссылкой на LAD Bible.

Необычные изменения в зоне разлома у острова Ванкувер

Исследователи обратили внимание на аномальное поведение тектонических плит Хуан-де-Фука и Эксплорер в районе западного побережья Северной Америки. В привычной модели одна плита постепенно уходит под другую, однако новые данные показали иной процесс — активное разрушение самой погружающейся структуры.

По словам специалистов, речь идет о редком геологическом явлении, которое ранее в таком масштабе не наблюдалось. Зона субдукции постепенно перестает быть цельной и начинает расслаиваться.

Плита не уходит вниз, а распадается на части

Ученые отмечают, что вместо равномерного погружения под Североамериканскую плиту, океаническая плита начала разрушаться на фрагменты. Эти фрагменты постепенно превращаются в более мелкие микроплиты.

Геофизик Брэндон Шак объясняет, что в районе разлома уже сформировалась трещина протяженностью около 75 километров. При этом часть горных пород полностью отсоединилась от основной структуры, что и привело к изменению привычной динамики движения плит.

Почему в регионе пока нет сильных землетрясений

Интересным фактом является то, что в данной зоне до сих пор не фиксировались разрушительные землетрясения, характерные для других зон субдукции. Ученые связывают это с тем, что отдельные участки породы уже утратили контакт друг с другом и перестали создавать сильное трение.

Это временно снижает сейсмическую активность, однако не означает стабильность системы в долгосрочной перспективе.

Что может произойти в будущем

Исследователи подчеркивают, что наблюдаемые процессы развиваются крайне медленно по человеческим меркам, но имеют значение в масштабах миллионов лет.

По их оценкам, дальнейшее разрушение плиты может привести к усилению вулканической и сейсмической активности в регионе. В наиболее радикальных сценариях подобные изменения способны повлиять на геологическую структуру больших территорий планеты.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет о гипотетических долгосрочных последствиях, а не о ближайшей угрозе.

Геологический процесс, который еще только изучается

Специалисты называют данное наблюдение уникальным, поскольку это один из первых случаев, когда удается зафиксировать процесс фактического «распада» зоны субдукции в реальном времени.

Исследования продолжаются, и ученые планируют уточнить, как именно формирование микроплит влияет на общую тектоническую динамику региона.

