18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.05.2026, 11:05

Синдром 30-летних: почему исчезает вкус к жизни и как обмануть свой мозг

Новости Мира 0 449

После 30 лет многие замечают странный сдвиг: повседневные радости становятся менее яркими, а привычные эмоции будто «приглушаются». То, что раньше вызывало восторг и интерес, теперь воспринимается спокойно или вовсе не вызывает отклика, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Почему ощущение радости меняется с возрастом

С точки зрения нейробиологии, способность испытывать удовольствие напрямую связана с работой химических веществ мозга — дофамина, серотонина, эндорфинов и окситоцина. Именно они формируют чувство мотивации, удовольствия и эмоционального подъема.

С возрастом их баланс действительно может меняться. Исследования показывают, что выработка дофамина и норадреналина постепенно снижается, из-за чего мозгу сложнее «включать» состояние радости так же легко, как в молодости.

Однако физиология — лишь часть картины. Специалисты подчеркивают, что не менее важную роль играет образ мышления и эмоциональные привычки, которые формируются во взрослом возрасте.

Психологический фон: когда привычки сильнее гормонов

После 30 лет у многих людей закрепляются устойчивые мыслительные шаблоны. Они могут звучать как внутренние установки: «ничего хорошего не произойдет», «радоваться уже нечему», «сил не хватает».

Такие автоматические мысли постепенно формируют общий эмоциональный фон, который влияет на восприятие жизни сильнее, чем внешние события. В результате даже хорошие новости могут не вызывать яркой реакции.

Психологи отмечают, что длительное состояние эмоционального «приглушения» отличается от обычной усталости тем, что не зависит напрямую от ситуации и становится привычным фоном.

Стресс и гормональная перегрузка

Современный ритм жизни усиливает проблему. Постоянное напряжение, переработки и отсутствие полноценного отдыха приводят к хронически повышенному уровню гормонов стресса — кортизола и адреналина.

В таком состоянии мозг переключается в режим выживания, а не удовольствия. Это снижает чувствительность к положительным эмоциям и уменьшает способность радоваться простым вещам.

Дополнительную роль играют и гормональные изменения, связанные с возрастом. У женщин снижение уровня эстрогена, а у мужчин — тестостерона может сопровождаться усталостью, снижением мотивации и эмоциональной стабильности.

Почему отдых не всегда помогает

Многие пытаются компенсировать усталость пассивным отдыхом — сериалами, телефоном или «выключением» на выходных. Но такой формат не всегда восстанавливает эмоциональный ресурс.

Организм продолжает оставаться в состоянии перегрузки, а мозг не получает новых положительных стимулов. В результате чувство усталости и эмоциональной пустоты закрепляется.

Как постепенно вернуть ощущение радости

Специалисты подчеркивают: вернуть эмоциональную насыщенность жизни возможно, но это требует не резких изменений, а постепенной перенастройки привычек.

Первый шаг — снизить уровень внутреннего напряжения и перестать воспринимать стабильное снижение настроения как норму. Эмоциональные перепады естественны, но длительное отсутствие радости — сигнал о перегрузке.

Второй важный элемент — базовая забота о теле. Регулярное питание, движение и нормальный сон напрямую влияют на выработку нейромедиаторов, отвечающих за эмоциональный тонус.

Третий подход связан с вниманием к повседневным мелочам. Психологи рекомендуют фиксировать небольшие приятные моменты дня — не как формальность, а как тренировку внимания к положительным сигналам.

Со временем мозг начинает чаще замечать такие события автоматически, что постепенно возвращает эмоциональную «чувствительность».

Радость не исчезает — она становится менее заметной

Эксперты сходятся во мнении: радость жизни не пропадает с возрастом полностью. Скорее, она становится менее доступной из-за сочетания стресса, привычек мышления и изменений в работе мозга.

При этом восстановление эмоционального баланса возможно, если изменить ритм жизни, снизить перегрузку и вернуть внимание к простым источникам удовольствия.

Даже небольшие изменения — прогулки, живое общение, новые впечатления — постепенно помогают мозгу снова «включать» состояние радости без усилий.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь