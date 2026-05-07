Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
07.05.2026, 12:26

Житель Запорожской области сбил украинский дрон шапкой (видео)

Новости Мира 0 583

Житель села в Запорожской области, по данным российских силовых структур, сумел сбить украинский беспилотник необычным способом — бросив в него шапку, сообщает Lada.kz со ссылкой на  РИА Новости.

Фото: freepik

Дрон погнался за мужчиной

Инцидент, как сообщили РИА Новости представители российских силовых структур, произошел в селе Великая Знаменка Запорожской области. По их словам, украинский беспилотник начал преследовать местного жителя Николая Аматова.

Мужчина, как утверждается, не растерялся в опасной ситуации и попытался остановить БПЛА подручным предметом. В какой-то момент он бросил в летательный аппарат свою шапку.

По информации источника агентства, головной убор попал прямо в лопасти дрона. После этого беспилотник потерял управление, рухнул на землю и взорвался в нескольких метрах от мужчины.

Военные пытались перехватить управление

Собеседник РИА Новости также заявил, что российские военные смогли перехватить сигнал украинского дрона. Однако полностью взять управление беспилотником под контроль они якобы не успели.

После столкновения с шапкой аппарат упал самостоятельно. О состоянии Николая Аматова не сообщается, однако, судя по опубликованной информации, мужчина не пострадал.

История быстро разошлась по соцсетям

Необычный эпизод вызвал активное обсуждение в социальных сетях и Telegram-каналах. Пользователи обратили внимание на нестандартный способ, которым местный житель сумел избежать атаки беспилотника.

На фоне продолжающегося конфликта случаи применения БПЛА в приграничных и прифронтовых районах регулярно становятся предметом обсуждения. При этом подобные истории нередко быстро становятся вирусными из-за необычных обстоятельств произошедшего.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
Молодец, не растерялся
07.05.2026, 10:36
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь