Житель Запорожской области сбил украинский дрон шапкой (видео)

Житель села в Запорожской области, по данным российских силовых структур, сумел сбить украинский беспилотник необычным способом — бросив в него шапку, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент, как сообщили РИА Новости представители российских силовых структур, произошел в селе Великая Знаменка Запорожской области. По их словам, украинский беспилотник начал преследовать местного жителя Николая Аматова.
Мужчина, как утверждается, не растерялся в опасной ситуации и попытался остановить БПЛА подручным предметом. В какой-то момент он бросил в летательный аппарат свою шапку.
По информации источника агентства, головной убор попал прямо в лопасти дрона. После этого беспилотник потерял управление, рухнул на землю и взорвался в нескольких метрах от мужчины.
Собеседник РИА Новости также заявил, что российские военные смогли перехватить сигнал украинского дрона. Однако полностью взять управление беспилотником под контроль они якобы не успели.
После столкновения с шапкой аппарат упал самостоятельно. О состоянии Николая Аматова не сообщается, однако, судя по опубликованной информации, мужчина не пострадал.
Необычный эпизод вызвал активное обсуждение в социальных сетях и Telegram-каналах. Пользователи обратили внимание на нестандартный способ, которым местный житель сумел избежать атаки беспилотника.
На фоне продолжающегося конфликта случаи применения БПЛА в приграничных и прифронтовых районах регулярно становятся предметом обсуждения. При этом подобные истории нередко быстро становятся вирусными из-за необычных обстоятельств произошедшего.
