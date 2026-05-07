Житель Запорожской области сбил украинский дрон шапкой (видео)

Житель села в Запорожской области, по данным российских силовых структур, сумел сбить украинский беспилотник необычным способом — бросив в него шапку, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Дрон погнался за мужчиной

Инцидент, как сообщили РИА Новости представители российских силовых структур, произошел в селе Великая Знаменка Запорожской области. По их словам, украинский беспилотник начал преследовать местного жителя Николая Аматова.

Мужчина, как утверждается, не растерялся в опасной ситуации и попытался остановить БПЛА подручным предметом. В какой-то момент он бросил в летательный аппарат свою шапку.

По информации источника агентства, головной убор попал прямо в лопасти дрона. После этого беспилотник потерял управление, рухнул на землю и взорвался в нескольких метрах от мужчины.

Военные пытались перехватить управление

Собеседник РИА Новости также заявил, что российские военные смогли перехватить сигнал украинского дрона. Однако полностью взять управление беспилотником под контроль они якобы не успели.

После столкновения с шапкой аппарат упал самостоятельно. О состоянии Николая Аматова не сообщается, однако, судя по опубликованной информации, мужчина не пострадал.

История быстро разошлась по соцсетям

Необычный эпизод вызвал активное обсуждение в социальных сетях и Telegram-каналах. Пользователи обратили внимание на нестандартный способ, которым местный житель сумел избежать атаки беспилотника.

На фоне продолжающегося конфликта случаи применения БПЛА в приграничных и прифронтовых районах регулярно становятся предметом обсуждения. При этом подобные истории нередко быстро становятся вирусными из-за необычных обстоятельств произошедшего.