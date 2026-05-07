© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.05.2026, 13:51

Подросток выжил после удара током и падения с 18 метров

В американском штате Вирджиния 15-летний подросток выжил после того, как получил удар током на линии электропередачи и упал с высоты около 18 метров. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Matt Gush / Shutterstock / Fotodom

Что произошло в лесной зоне

Инцидент случился в лесополосе на территории штата Вирджиния. По данным местных СМИ, включая People, подросток оказался рядом с высоковольтной линией электропередачи, где и получил электрический разряд.

Очевидцы заметили дым, поднимающийся над деревьями, и незамедлительно сообщили в экстренные службы. Именно это позволило оперативно направить спасателей на место происшествия.

Падение с большой высоты и срочная эвакуация

После удара током подросток сорвался с высоты примерно 18 метров. Когда спасатели прибыли, они обнаружили его с тяжелыми травмами и ожогами.

Пострадавшего экстренно эвакуировали в травматологический центр. Медики оказали ему неотложную помощь и стабилизировали состояние.

Состояние пострадавшего и прогноз врачей

По информации врачей, состояние подростка на данный момент оценивается как стабильное. Он находится под наблюдением специалистов, которые продолжают лечение последствий травм и ожогов.

Медики подчеркивают, что выживание после сочетания таких факторов — удара током и падения с большой высоты — встречается крайне редко.

Обстоятельства происшествия выясняются

Правоохранительные органы и энергетические службы изучают, как подросток оказался рядом с опасным объектом. Рассматривается версия, что он мог самостоятельно забраться на высоту.

Подобные инциденты часто становятся предметом отдельных расследований, поскольку доступ к линиям электропередачи строго ограничен и представляет смертельную опасность.

Похожие случаи и предупреждения специалистов

Эксперты напоминают, что любые попытки проникновения на объекты энергетической инфраструктуры или опасные высотные конструкции могут привести к трагическим последствиям.

В отдельных случаях подобные инциденты уже заканчивались гибелью подростков, что подчеркивает высокий уровень риска таких действий.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь