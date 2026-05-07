Подросток выжил после удара током и падения с 18 метров

В американском штате Вирджиния 15-летний подросток выжил после того, как получил удар током на линии электропередачи и упал с высоты около 18 метров. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Инцидент случился в лесополосе на территории штата Вирджиния. По данным местных СМИ, включая People, подросток оказался рядом с высоковольтной линией электропередачи, где и получил электрический разряд.
Очевидцы заметили дым, поднимающийся над деревьями, и незамедлительно сообщили в экстренные службы. Именно это позволило оперативно направить спасателей на место происшествия.
После удара током подросток сорвался с высоты примерно 18 метров. Когда спасатели прибыли, они обнаружили его с тяжелыми травмами и ожогами.
Пострадавшего экстренно эвакуировали в травматологический центр. Медики оказали ему неотложную помощь и стабилизировали состояние.
По информации врачей, состояние подростка на данный момент оценивается как стабильное. Он находится под наблюдением специалистов, которые продолжают лечение последствий травм и ожогов.
Медики подчеркивают, что выживание после сочетания таких факторов — удара током и падения с большой высоты — встречается крайне редко.
Правоохранительные органы и энергетические службы изучают, как подросток оказался рядом с опасным объектом. Рассматривается версия, что он мог самостоятельно забраться на высоту.
Подобные инциденты часто становятся предметом отдельных расследований, поскольку доступ к линиям электропередачи строго ограничен и представляет смертельную опасность.
Эксперты напоминают, что любые попытки проникновения на объекты энергетической инфраструктуры или опасные высотные конструкции могут привести к трагическим последствиям.
В отдельных случаях подобные инциденты уже заканчивались гибелью подростков, что подчеркивает высокий уровень риска таких действий.
Комментарии0 комментарий(ев)