07.05.2026, 15:45

Перечислены признаки скорой смерти роутера

Новости Мира

Падение скорости интернета и сбои подключения могут быть не временной проблемой, а сигналом того, что роутер скоро выйдет из строя, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание BGR.

Фото: freepik
Медленный интернет как первый тревожный сигнал

Одним из наиболее заметных признаков скорой поломки роутера специалисты называют резкое ухудшение скорости интернета. Пользователи могут сталкиваться с внезапными задержками загрузки страниц, нестабильной работой сайтов и постоянной буферизацией видео.

Как отмечают эксперты, подобные симптомы часто возникают не из-за провайдера, а именно из-за износа самого устройства. Со временем аппаратная часть роутера теряет эффективность, что напрямую отражается на качестве соединения.

Проблемы с сигналом и дальностью покрытия

Еще один характерный признак — ухудшение радиуса действия Wi-Fi. Если раньше сигнал стабильно доходил до дальних комнат, то со временем зона покрытия заметно сокращается.

По данным специалистов, это может быть связано с проблемами питания внутри устройства. Антенны начинают работать нестабильно, из-за чего сигнал становится слабее и теряет устойчивость даже на привычных расстояниях.

Сбои при подключении нескольких устройств

Современные роутеры рассчитаны на работу с большим количеством гаджетов одновременно — смартфонами, ноутбуками, телевизорами и умными устройствами. Однако по мере износа устройства начинают испытывать трудности с нагрузкой.

В таких случаях интернет может «падать» при подключении нескольких пользователей, а скорость распределяется неравномерно. Это особенно заметно в семьях или офисах, где одновременно подключено много техники.

Отсутствие обновлений прошивки

Отдельный сигнал, на который стоит обратить внимание, — невозможность обновить программное обеспечение роутера. Даже если устройство продолжает работать, отсутствие новых версий прошивки говорит о том, что производитель прекратил поддержку модели.

Эксперты отмечают, что это повышает риски не только нестабильной работы, но и уязвимости сети. В таких случаях устройство уже считается устаревшим, и его рекомендуется заменить.

Почему роутеры выходят из строя

Несмотря на то что роутеры относятся к долговечной технике, их ресурс не бесконечен. Постоянная работа 24/7, перегрев, устаревшие компоненты и рост нагрузки из-за увеличения числа устройств постепенно приводят к снижению производительности.

В результате пользователь сталкивается с ситуацией, когда интернет вроде бы есть, но работает нестабильно и с перебоями.

Вывод: когда пора менять устройство

Если роутер начал регулярно «тормозить», терять сигнал и не справляется с нагрузкой, это может быть признаком его физического износа. В таких случаях замена устройства часто оказывается более эффективным решением, чем попытки его восстановления.

