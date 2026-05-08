Врач вырвал пациенту 14 зубов и оказался на скамье подсудимых

Во французском департаменте Лозер стартовал судебный процесс над 61-летним бывшим стоматологом, которого обвиняют в серьезных медицинских и финансовых нарушениях. Мужчине вменяются насилие, повлекшее увечья, мошенничество и отмывание денежных средств, сообщает Lada.kz.

По данным следствия, действия врача затронули десятки пациентов и привели к тяжелым последствиям для их здоровья.

Массовые необоснованные процедуры

Как сообщает Radio France, бывший стоматолог Хосе Перейра Мендес подозревается в проведении многочисленных медицинских вмешательств без реальной необходимости.

Следствие установило, что он:

удалял здоровые зубы пациентам;

устанавливал имплантаты без медицинских показаний;

проводил фиктивные процедуры для выставления счетов.

Всего, по версии обвинения, речь идет примерно о сорока пациентах, пострадавших от подобных действий.

Фиктивные счета и финансовые махинации

Отдельное внимание в деле уделяется финансовой стороне. В период с 2018 по 2021 год врач, как утверждается, выставил счета за более чем 500 медицинских процедур, многие из которых фактически не проводились.

Кроме того, значительная часть вмешательств была признана ненужной с медицинской точки зрения, что позволило обвинению квалифицировать действия как систематическое мошенничество.

Пострадавшие пациенты и тяжелые случаи

Всего в деле фигурируют 45 пострадавших. Один из наиболее резонансных эпизодов — удаление 14 зубов у одного пациента.

Этот случай стал одним из ключевых в обвинении и демонстрирует масштаб предполагаемых нарушений со стороны врача.

Возможное наказание и компенсации

Прокуратура требует взыскать около 300 тысяч евро в пользу системы социального обеспечения Франции в качестве компенсации ущерба.

Самому обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы. Судебный процесс продолжается, и его итоги могут стать одним из самых громких медицинских дел во Франции последних лет.